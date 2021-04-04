II Фестиваль Ансамблей Духовых Инструментов «Диалог классики и джаза» в МГК им. П.И. Чайковского

25 апре­ля 2021 года в Архи­по­в­ском кон­церт­ном зале МГК им. П.И. Чай­ков­ско­го состо­ит­ся II Фести­валь Ансам­блей Духо­вых Инстру­мен­тов «Диа­лог клас­си­ки и джа­за». Фести­валь про­во­дит­ся в рам­ках Меж­ду­на­род­но­го фести­ва­ля «Музы­ка вдох­но­ве­ния». Сре­ди участ­ни­ков – пред­ста­ви­те­ли прак­ти­че­ски всех музы­каль­ных учеб­ных заве­де­ний Москвы.

В про­грам­ме – раз­лич­ные по жан­рам, эпо­хам и направ­ле­ни­ям, музы­каль­ные про­из­ве­де­ние клас­си­ки и современности.

Испол­не­ние музы­каль­ных про­из­ве­де­ний на духо­вых инстру­мен­тах отли­ча­ет­ся яркой и бла­го­род­ной крас­кой, тор­же­ствен­но­стью и вели­ко­ле­пи­ем звучания.

Нача­ло в 15.00.

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