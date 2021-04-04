II Фестиваль Ансамблей Духовых Инструментов «Диалог классики и джаза» в МГК им. П.И. Чайковского

25 апреля 2021 года в Архиповском концертном зале МГК им. П.И. Чайковского состоится II Фестиваль Ансамблей Духовых Инструментов «Диалог классики и джаза». Фестиваль проводится в рамках Международного фестиваля «Музыка вдохновения». Среди участников – представители практически всех музыкальных учебных заведений Москвы.
В программе – различные по жанрам, эпохам и направлениям, музыкальные произведение классики и современности.
Исполнение музыкальных произведений на духовых инструментах отличается яркой и благородной краской, торжественностью и великолепием звучания.
Начало в 15.00.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.