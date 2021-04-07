Ирина Миронова поделилась новостями из 2221 года: состоялась премьера клипа «Береги» для Mark.Ovski

6 апреля на телеканале RU.TV состоялась премьера клипа «Береги» молодого исполнителя Mark.Ovski. Автором музыкального видео вновь выступила легендарный клипмейкер Ирина Миронова, уже работавшая над дебютным видео артиста «Босиком». Этот ролик стал визитной карточкой музыканта и определил его визуальную концепцию.
«У артиста приятный голос и кинематографичная внешность — он сам представляет собой арт-объект. Сейчас Mark.Ovski находится в начале своего творческого пути и серия, созданных нами видеоклипов поможет в его становлении и развитии как артиста, откроет для него новые горизонты и распахнет двери в большой артистический мир», — делится Ирина Миронова.
По замыслу автора оба клипа связаны сюжетно и представляют собой мини-сериал или кинофраншизу. «Как и в первом клипе, мы окажемся в Москве будущего и выйдем за рамки летающего корабля в “открытый космос” глобальной мировой информационной повестки и расскажем о новостях 2221 года. Мы их уже знаем! С этого и начинается клип и моментально погружает зрителя в эстетику футуризма.
В этот раз мы добавили эротики и открыли тела, чтобы тем самым раскрыть души не только героев клипа, но и слушателей, выразив послание песни. Смысл трека в том, что любовь существует несмотря ни на какие внешние обстоятельства и перемены и неизменно присутствует в нас как некая обнаженная субстанция. Главное — сделать это красиво, без пошлости, с опорой на средневековую живопись, которая процитирована в клипе неожиданным образом и воспроизведена современными цифровыми средствами», — отмечает Ирина Миронова.
Клип доступен для просмотра на официальном YouTube канале артиста.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.