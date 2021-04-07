Ирина Миронова поделилась новостями из 2221 года: состоялась премьера клипа «Береги» для Mark.Ovski

6 апре­ля на теле­ка­на­ле RU.TV состо­я­лась пре­мье­ра кли­па «Бере­ги» моло­до­го испол­ни­те­ля Mark.Ovski. Авто­ром музы­каль­но­го видео вновь высту­пи­ла леген­дар­ный кли­п­мей­кер Ири­на Миро­но­ва, уже рабо­тав­шая над дебют­ным видео арти­ста «Боси­ком». Этот ролик стал визит­ной кар­точ­кой музы­кан­та и опре­де­лил его визу­аль­ную концепцию.

«У арти­ста при­ят­ный голос и кине­ма­то­гра­фич­ная внеш­ность — он сам пред­став­ля­ет собой арт-объ­ект. Сей­час Mark.Ovski нахо­дит­ся в нача­ле сво­е­го твор­че­ско­го пути и серия, создан­ных нами видео­кли­пов помо­жет в его ста­нов­ле­нии и раз­ви­тии как арти­ста, откро­ет для него новые гори­зон­ты и рас­пах­нет две­ри в боль­шой арти­сти­че­ский мир», — делит­ся Ири­на Миронова.

По замыс­лу авто­ра оба кли­па свя­за­ны сюжет­но и пред­став­ля­ют собой мини-сери­ал или кино­фран­ши­зу. «Как и в пер­вом кли­пе, мы ока­жем­ся в Москве буду­ще­го и вый­дем за рам­ки лета­ю­ще­го кораб­ля в “откры­тый кос­мос” гло­баль­ной миро­вой инфор­ма­ци­он­ной повест­ки и рас­ска­жем о ново­стях 2221 года. Мы их уже зна­ем! С это­го и начи­на­ет­ся клип и момен­таль­но погру­жа­ет зри­те­ля в эсте­ти­ку футуризма.

В этот раз мы доба­ви­ли эро­ти­ки и откры­ли тела, что­бы тем самым рас­крыть души не толь­ко геро­ев кли­па, но и слу­ша­те­лей, выра­зив посла­ние пес­ни. Смысл тре­ка в том, что любовь суще­ству­ет несмот­ря ни на какие внеш­ние обсто­я­тель­ства и пере­ме­ны и неиз­мен­но при­сут­ству­ет в нас как некая обна­жен­ная суб­стан­ция. Глав­ное — сде­лать это кра­си­во, без пош­ло­сти, с опо­рой на сред­не­ве­ко­вую живо­пись, кото­рая про­ци­ти­ро­ва­на в кли­пе неожи­дан­ным обра­зом и вос­про­из­ве­де­на совре­мен­ны­ми циф­ро­вы­ми сред­ства­ми», — отме­ча­ет Ири­на Миронова.

Клип досту­пен для про­смот­ра на офи­ци­аль­ном YouTube кана­ле артиста.

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