II Московский международный фестиваль архивных фильмов анонсирует даты показов

Масштабная программа II Фестиваля архивных фильмов, как и в прошлом году, составлена не только для профессионального сообщества — кинокритиков, киноведов и историков кино, — но и для самой широкой аудитории. В нее вошли забытые и недооцененные современниками фильмы, малоизвестное научное и завораживающее зрелищное кино. Особое место в программе фестиваля занимают показы архивных находок — лент, считавшихся прежде утраченными. Атрибутирование и восстановление утерянных фильмов является одной из главных задач Госфильмофонда России — организатора фестиваля.

Фестиваль архивных фильмов в Москве пройдет сразу на нескольких площадках: кинотеатр «Иллюзион», Государственная Третьяковская галерея, киноцентр «Октябрь» при поддержке проекта КАРО.Арт, кинотеатр «Пионер» и Музей кино. Большая часть показов пройдет с пленки и будет сопровождаться лекциями и дискуссиями с киноведами, реставраторами, кураторами и научными сотрудниками архива.

Главная площадка фестиваля — кинотеатр «Иллюзион». Здесь будет представлена основная программа «Реставрации и находки», а также авторский цикл киноведа и историка кино Наума Клеймана «Третья из трех. Проблемное кино, проблемная эпоха».

В рамках программы «Реставрации и находки» в этом году зрители смогут познакомиться с дореволюционным кинематографом Ярославской кинофабрики Григория Либкена и сразу с тремя уникальными фильмами с участием русско-итальянской дивы Дианы Каренне, атрибуция которых стала настоящей сенсацией, ведь картин с ее участием почти не сохранилось, а биография актрисы полна загадок и «белых пятен». Также будут представлены четыре отреставрированных фильма одного из величайших режиссеров немого кино Петра Чардынина и уникальная дореволюционная лента «1812», отреставрированную копию которой Госфильмофонд РФ получил от Музея Джорджа Истмана (Нью-Йорк), поскольку оригинальная пленка не сохранилась в России.

В авторской программе «Третья из трех. Проблемное кино, проблемная эпоха» приглашенного куратора, киноведа и историка кино Наума Клеймана представлены фильмы, появившиеся в переломный для кинематографа период конца 20-х – середины 30-х годов. Эти ленты в своё время были признаны неудачными или ошибочными несмотря на то, что были созданы крупнейшими режиссерами эпохи, среди которых — Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, Лев Кулешов, Борис Барнет и другие.

Полная программа II Фестиваля архивных фильмов, а также публичная программа будут объявлены в ближайшее время. Следите за обновлениями на сайте фестиваля.

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