В киноцентре «Октябрь» состоится премьерный показ фильма «Велга»

23 октября в 16:00 киноцентре «Октябрь» в Москве рамках проекта «Каро-Арт» состоится премьерный показ художественного фильма «Велга». Картину зрителям представит съемочная группа фильма, а после показа пройдет обсуждение с творческой группой, модератором выступит кинокритик Егор Москвитин.

В мероприятии примут участие актеры Ольга Бодрова, Антон Федосеев, Алексей Гуськов, Сергей Шакуров, Владислав Тирон, Анастасия Тулинова, Александр Кононец, Надя Ларина, Евгения Манджиева, Андрей Филлипак.

Фильм снят по мотивам одного из ранних рассказов Ивана Бунина, посвященном легенде о девушке, которая ради спасения возлюбленного обернулась чайкой. По сюжету история разворачивается где-то на берегу северного моря. Велга и Кирилл выросли вместе, знают друг друга с детства. Но их чувство влюбленности созрело и полноценно раскрылось не так давно. Кажется, ничто не способно омрачить их беззаботного, счастливого существования, пока на годовщину смерти матери из города не приезжает старшая сестра Велги – Снега.

В роли Велги – Ольга Бодрова, продолжательница творческой династии Бодровых. В главных ролях также заняты Антон Федосеев, Александра Тулинова, Алексей Гуськов, Сергей Шакуров.

Впервые дебютный полнометражный фильм режиссера Анастасии Нечаевой* «Велга» был представлен в августе 2022 г. в рамках конкурсной программы ХХХ Выборгского кинофестиваля «Окно в Европу», где был высоко оценен критиками и получил награду – «Особое упоминание жюри за лучшее музыкальное решение» (композитор фильма – Антон Силаев).

В сентябре на XXVIII Международном кинофестивале «Литература и кино» в Гатчине картина стала фильмом открытия смотра и взяла Приз имени Андрея Москвина за лучшую операторскую работу (операторы – Артём Емельянов и Лёня Никифоренко).

В октябре картина приняла участие в XV Международном кинофестивале «Восток&Запад. Классика и авангард» в Оренбурге и заслужила Специальное упоминание жюри в Открытом российском конкурсе «Сплетенные параллели» кинофестиваля, а также «Золотую чашу» – приз генерального спонсора кинофестиваля, клубного комплекса «Яр».

– Я хотела снять кино без времени. Чтобы, если вернуться к нему лет через десять, оно не показалось устаревшим. Поэтому мы намеренно отказались от каких-то примет и узнаваемых сейчас вещей, – подчеркивает режиссер Анастасия Нечаева. – Думаю, это удалось: когда смотрю фильм, не кажется, что в нем чего-то не хватает, каких-то гаджетов. Понятно, что действие происходит «сейчас», но что это за время, существует ли это место в реальности – уверенности быть не может.

– В роли Велги, как и во всех других ролях, меня как актрису привлекает то, что можно попробовать побыть другим человеком, оживить написанного персонажа. В сценарии в персонажа вкладываются определенные черты характера, но каждый артист создаст своего человека, – рассказывает исполнительница главной роли Ольга Бодрова. – Съемки проходили в удивительных местах: там песчаные дороги, деревянные дома на берегу моря, мхи, леса, сосны, пустыри – все невероятное богатство природы рядом.

Локациями для создания фильма стали село Кузомень Мурманской области, которое расположено на Терском берегу Баренцева моря; окрестности Выборга в Ленинградской области и город Весьегонск недалеко от Твери.

– Крайний Север – это невероятно выразительное место, кинематографисты мгновенно это видят профессиональным глазом, – отмечает руководитель Центра развития кинопроизводства Мурманской области Светлана Солдатова. – Потенциал нашей территории всегда будет вдохновлять на творчество, потому что своим характерным ландшафтом подчеркивает силу духа и сопротивления обстоятельствам героев фильма.

В ноябре картина примет участие в XIV Международном кинофестивале «Северный характер» в Мурманске.

Фильм создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В широкий кинотеатральный прокат лента выйдет 27 октября 2022 года. Региональные премьеры картины пройдут в Санкт-Петербурге и Мурманске 26 и 25 октября.

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* По ссылке — интервью с режиссером Анастасией Нечаевой и продюсером Иваном Болотниковым по случаю выхода фильма «Велга» в широкий прокат.

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