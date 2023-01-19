Модные показы на выставке «Уникальная Россия» в Гостином дворе Москвы

С 24 января по 5 февраля 2023 года в Московском Гостином дворе пройдет III Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия». На выставке будут представлены культура и искусство России. Гостей также ожидают интерактивные инсталляции, мастер-классы, культурная программа. Большой блок культурной программы мероприятия займут показы моды различных народов России и Евразии. В прошлом сезоне подобные показы произвели настоящий фурор. Не пропустите!

В рамках программы состоится Фестиваль Этномоды «Этноподиум», организованный Евразийской Ассоциацией этнодизайнеров. Основная тема Фестиваля: национальный костюм - культурный код народа. В нем примут участие дизайнеры современной этнической моды народов России и стран ближнего зарубежья: Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Монголии, а также модельные агентства из городов – Москвы, Иркутска, Красноярска, Тывы, Кызыла. Модельеры, этнографы и художники воплотят синтез традиции и современности в ярких и колоритных коллекциях одежды и аксессуаров, продемонстрируют яркую палитру этно-костюмов.

Состоятся показы моды «Magic Fashion Week» от молодых московских дизайнеров. В новом сезоне 2023 принимают участие такие именитые дизайнеры, как: Надежда Шибина, Наталья Боровикова, Naz Maer, Janavesna, Escho_dress.

Отдельным событием на выставке станет и серия показов дизайнеров проекта «Русский авангард в культурном коде современной моды».

Среди участников программы fashion-показов:

Руфина Уюина, Дизайнер одежды и художник по костюмам в киноиндустрии. Победитель и лауреат многих конкурсов. Победитель 2020 года в номинации "Традиционный и сценический костюм" Этномода. Руфина Уюина директор фестиваля красоты и талантов «Краса Бурятии». (Республика Бурятия).

Мокрицкая Нина. Лауреат и обладатель дипломов 1степени Российских и международных конкурсов и фестивалей моды: МодаТрансАзия, Гоел (Монголия) Кутюрье года (Москва). (г. Иркутск).

Вячеслав Донгак Театр костюма и танца «ЭДЭГЕЙ» Заслуженный деятель искусств Республики Тыва; Заслуженный деятель искусств Республики Хакасия; Лучший педагог России по хореографии; Президент Международной ассоциации моды монголов мира. (Республика Тыва).

Жерлицына Альбина. Лауреат всероссийских и международных конкурсов дизайнеров одежды, постоянный участник показов и выставок дизайнеров этнической одежды России и зарубежья.Член жюри и эксперт форумов моды и конкурсов молодых дизайнеров одежды. (Республика Башкортостан).

Зинаида Воронова – Заслуженный работник культуры Чувашской республики, доцент кафедры народного художественного творчества Чувашского государственного института культуры и искусства Минкультуры Чувашии, известный в Чувашии и России мастер-изготовитель национальных костюмов, головных уборов и украшений (Республика Чувашия).

Салиев Султан Эркинович. Победитель российских и международных конкурсов дизайнеров одежды. Участник международных недель мод. Вице-президент Евразийской ассоциации этнодизайнеров. Член союза дизайнеров Киргизии. Входит в топ 10-ть этнодизайнеров России 2018. Официальный дизайнер конкурса Мисс Татарстан. Лауреат премии Союза дизайнеров Москвы «ДИЗАЙН-2022» (Республика Татарстан)

Дом вышивки Надежды Вороновой. Изделия Дома вышивки включены в коллекцию Государственного исторического музея, Надежда Воронова-член федерации Художников ЮНЕСКО, член ассоциации друзей Франции (г. Москва).

Дом русской одежды Валентины Аверьяновой. Дом русской одежды возрождает ношение русского костюма в современном мире. Это не реплики и не реконструкции старинных костюмов, а уникальные современные вещи, часто выполненные по старинному крою (г. Москва).

Чуркова Анна. Президент Общероссийской Общественной Некоммерческой Организации Традиции и Современность и ведущий дизайнер «ЭтноЛаборатории», член Международной Общественной Ассоциации «Союз дизайнеров», член Евразийской Ассоциации Этнодизайнеров. Победитель «Ассамблея Моды», «Кутюрье года», «Национальный приз в области авторской моды» Москва, «Губернский стиль» Воронеж, «Этномода» Санкт-Петербург, «Этноподиум» Байкал. Награждена золотой медалью «Лауреата Всероссийского Выставочного Центра» Москва, 3-х кратный победитель в Модных показов в Италии, Греции (г. Брянск).

и многие другие.

С полной программой на сайте выставки https://уникальнаяроссия.рус .

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