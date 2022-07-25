Ильдар Абдразаков выступит в премьере оперы «Итальянка в Алжире» в Мариинском театре

27 и 31 июля Ильдар Абдразаков вновь обратится к одной из своих знаковых партий – алжирского бея Мустафы – на премьере комической оперы «Итальянка в Алжире» Джоаккино Россини в Мариинском театре. В первый вечер, 27 июля, за дирижерский пульт встанет Валерий Гергиев.

Готовят спектакль режиссер Екатерина Малая и художник Вячеслав Окунев, а также оперный концертмейстер Александр Рубинов. Партнерами Ильдара Абдразакова станут солисты оперной труппы Мариинского театра. Также партии готовят молодые приглашенные вокалисты, принимавшие участие в образовательной программе IV Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова в 2021 году. В роли Линдоро можно будет увидеть Клима Тихонова, который проходил мастер-классы в Москве в феврале 2021 года, партию Эльвиры, помимо солисток Мариинского театра, также репетирует Анастасия Лерман – участница образовательной программы и концертного тура четвертого #AbdrazakovFest. Полные составы исполнителей опубликованы на сайте театра.

Партию алжирского бея Ильдар Абдразаков исполнял на лучших оперных сценах Нью-Йорка, Вашингтона, Милана, Вены, Цюриха и других. В 2018 году постановка с участием Чечилии Бартоли и Ильдара Абдразакова стала громким событием Зальцбургского фестиваля. Запись спектакля неоднократно транслировали в кинотеатрах по всему миру, в том числе в рамках проекта «Зальцбург-100» к юбилею знаменитого музыкального форума, куда вошли его лучшие концерты и постановки.

«Я очень люблю эту оперу Россини, – признается Ильдар Абдразаков. – Скоро 20 лет, как она в моем репертуаре, и я периодически к ней возвращаюсь с огромным удовольствием. Оперным артистам с низкими голосами, и особенно басам, нечасто представляется возможность раскрыть свой комический потенциал, а в сочинениях Россини для этого есть все».

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