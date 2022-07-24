Габбилен Галычев представит на Архстоянии спектакль в трансферном автобусе

В этом году на Архстоянии (тема этого года – «Счастье есть?») впервые за 16 лет фестиваля состоится спектакль в трансферном автобусе, едущем из Москвы в Никола-Ленивец.

Габбилен Галычев в своих проектах исследует экспериментальные форматы – соединяет практики современного искусства, театр и перформанс. А о его последней акции, в рамках которой он устроил «российскую премьеру» нового фильма «Бэтмен», написали даже в New York Times. В этот раз Габбилен предлагает деконструировать обстоятельства типичной автобусной экскурсии и создаст спектакль, встраивая контекст движения и пути в общий сюжет. Обычно из Москвы до парка в Никола-Ленивце можно доехать где-то часа за четыре. Это будет коллективный художественный опыт, который зрители будут переживать в течение всей поездки и смогут прочувствовать разное: от экзистенциально грустного до эксцентрично веселого, ну и, конечно же, попробуют стать счастливыми…

Поездка состоится 29 и 30 июля. Билеты на спектакль ограничены, а приобрести их и узнать подробности можно на сайте фестиваля: https://happy.stoyanie.ru

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.