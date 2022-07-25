Медиаоперу Ираиды Юсуповой «Планета Пи» представят на сцене Детского музыкального театра юного актёра

14 августа 2022 года в 18:00 на Новой сцене Детского музыкального театра юного актёра состоится мировая премьера сценической постановки медиаоперы Ираиды Юсуповой «Планета Пи».

Основой либретто, написанного московской поэтессой Верой Павловой, стала сказка Гоцци «Зобеида».

«Планета Пи» стала последней совместной работой пионеров жанра медиаоперы в России, творческого и супружеского тандема — композитора Ираиды Юсуповой и видеохудожника и оператора Александра Долгина. После ухода из жизни Александра она была закончена его вдовой — Ираидой Юсуповой.

Это один из первых больших проектов на Новой сцене театра на Чистых прудах. В нем примут участие оперные певцы, актёры московских театров, танцоры и модели, которые продемонстрируют работы известного модельера Елены Басовой.

Медиа спектакль «Планета Пи» перенесёт зрителя в волшебный мир сказки Планеты Пи, где настоящая любовь и добро побеждают зло. Зрители смогут погрузиться не только в уникальное и неповторимое digital (медиа) пространство музыкального фильма на экране сцены (медиаоперы) Александра Долгина, но и присутствовать при творческом процессе его создания режиссёром и актёрами, которые воплотят его на сцене, приоткрывая зрителю завесу магического процесса «съёмок» и репетиции.

Вся музыкальная часть звучит в записи, но финальную арию Ираида Юсупова и Наталья Павлова исполнят на сцене «вживую».

Необходимо отметить, что музыкальная часть медиаоперы «Планета Пи» — стала победителем международной премии «Сlearsound».

Фото — Александр ДОЛГИН

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