Илона Броневицкая, Ляйсан Утяшева и Елизавета Худайбердиева поздравили фонд «Спорт для Жизни» с 10-летием

Мероприятие, посвященное десятилетию благотворительного фонда, открыла артистка творческого коллектива «Ангелы надежды», покорившая гостей исполнением двух песен на жестовом языке. Ведущая вечера, заслуженная артистка России Илона Броневицкая сердечно поздравила «Спорт для Жизни» с круглой датой, заметив:

- За эти 10 лет фондом было сделано немало, потому что даже помочь одному человеку — это уже много. А в фонде «Спорт для Жизни» люди сделали столько, что надо об этом говорить во всеуслышание.

С подробным отчетом за эти 10 лет и планами на ближайшие годы выступила директор благотворительного фонда «Спорт для Жизни» Анастасия Плетминцева.

- Десять лет назад мы решили с моей коллегой реализоваать безумную идею - подготовить незрячего человека к забегу, - рассказала она. - Все это привело к крутым результатам и открытию представительств нашего фонда в нескольких регионах. Сегодня здесь присутствуют не только наши друзья и партнеры, но и множество наших подопечных из разных городов — Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других. Мы делаем нереальные вещи, которыми не занимается в России ни одна благотворительная организация, связанная со спортом.

В режиме видеопрезентации Анастасия Плетминцева рассказала не только о деятельности фонда «Спорт для Жизни», но и о его ребрендинге в 2023 году. Был изменен логотип и придуман новый слоган фонда - «играем по-честному». Основной миссией нашего фонда Анастасия Плетминцева видит создание равных условий для спорта абсолютно для всех, включая людей с «неограниченными возможностями».

С каждым годом своего существования фонд «Спорт для Жизни» набирал обороты — и даже в пандемийный 2020 год он начал активно проводить онлайн-тренировки. В 2021 году, несмотря на испытываемые фондом сложности, это направление продолжило развиваться. Только за 2022 год была проведена 861 бесплатная тренировка, а за неполный 2023 год - 732 тренировки. Анастасия Плетминцева уверена, что итоговая цифра получится значительно больше.

Флагманским проектом фонда является «Марафон в темноте», которому нет аналогов в России. За 10 лет существования у фонда «Спорт для Жизни» появилось 450 подопечных, из которых 350 — слепых. В 2024 году Анастасия Плетминцева надеется довести показатель до 600. Также в следующем году планируется привлечь к работе 2000 волонтеров и открыть представительства фонда еще в 10 городах.

Выступления подопечных фонда на гала-вечере поразили присутствующих своим драматизмом и одновременно продемонстрировали эффективность работы благотворительной организации.

Незрячая женщина по имени Галина рассказала, как в прошлом году врачи ее вытащили буквально с того света, но благодаря фонду «Спорт для Жизни» она успешно прошла реабилитацию в рекордно короткие сроки. Гостья из Екатеринбурга Юлия Дик в красках описала, как, страдая от невостребованности в карантинный 2020 год, внезапно получила от фонда предложение стать куратором «Марафона в темноте» и с энтузиазмом взялась за дело.

Музыкальные поздравления фонду «Спорт для Жизни» приготовили группа имени Олега Мильштейна «Оризонт», Павел Соколов, Эдгар Акобян, Анэтта Бриль, Эмиль Кадыров, Витольд Петровский и Меседа Багаудинова. Трогательное поздравление произнесла со сцены фигуристка Елизавета Худайбердиева, заметив, что многие спортсмены получают травмы, а фонд «Спорт для Жизни» позволяет им тренироваться и побеждать в прежнем режиме. Актриса Татьяна Шитова передала пламенные приветы фонду от озвученного ею голосового помощника «Алиса». Видеопоздравления прислали заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева и телеведущая Светлана Зейналова, а также член Национальной паралимпийской сборной Республики Беларусь, участник Паралимпийских игр в Токио 2020, многократный Рекордсмен мира и Европы Алексей Талай. Среди гостей вечера – солистка Большого театра Анастасия Денисова.

Гала-вечер сопровождала выставка картин художника Олега Горемыкина – их мог приобрести в пользу фонда «Спорт для Жизни» любой желающий. Полотно Анастасии Брик с изображением двух синих лошадей было выставлено на аукцион со стартовой ценой в 80 000 рублей и в ходе торгов приобретено CEO GROWBank Салаватом Абдуллиным. В течение вечера художник Александр Похилько, несмотря на отсутствие конечностей, создал в режиме реального времени потрясающее полотно «Маленький Принц и Собака», которое было продано за 55 тысяч рублей.

В финале гала-вечера Анастасия Плетминцева угостила всех присутствующих потрясающе красивым и вкусным праздничным тортом. Илона Броневицкая увидела в этом возможность попробовать на вкус первый кусочек нового десятилетия благотворительного фонда «Спорт для Жизни».

Мероприятие прошло при поддержке: Салавата Абдуллина, Алёны Деруновой, Ольги Белобрагиной, Валентины Сытниковой, Анастасии Брик, Алексея Калача, Екатерины Порешиной, Анны Славутиной, Яны Максимовой, Анастасии Трегубовой, Евы Кухтиевой, Александры Пилаури, Алены Тихоновой, Олега Горемыкина.

Фото – Андрей САФРОНОВ