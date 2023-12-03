Бело-голубые шарфы поклонников «Динамо» заполнили «Художественный», закрытый показ web-сериала «100 лет Динамо» собрал действующих футболистов и знаменитых ветеранов, тренерский штаб и руководство клуба, а также давних болельщиков.

Премьеру посетили генеральный директор клуба Павел Пивоваров, главный тренер команды Марцел Личка, футболисты Федор Смолов, Константин Тюкавин, Антон Шунин и другие игроки.

Среди гостей были замечены Михаил Куснирович, Ярослав Могильников, сыгравший Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», внучка легендарного футболиста Льва Яшина Наталья Вяльцева, певица Асия и другие.

Web-сериал состоит из коротких выпусков, в которых звездные болельщики клуба расскажут о становлении «Динамо», важных периодах и событиях, победах, выдающихся спортсменах прошлого и современных героях. Рассказчиками выступят спортивный комментатор Виктор Гусев, актер Камиль Ларин, шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев, фигуристка Евгения Медведева, певец Дмитрий Маликов и блогер Влад Бумага (А4).

Генеральный директор клуба Павел Пивоваров отметил, что 2023 год для «Динамо» стал особенным во всех смыслах: «Нам очень приятно, что год своего столетия “Динамо” заканчивает на хорошей ноте, со знаковыми победами над “Спартаком”, “Зенитом” и ЦСКА. Однако у “Динамо” не только яркое и восходящее настоящее, но и очень славное прошлое. И чтобы напомнить об этом, мы с нашими партнерами сделали этот замечательный web-сериал в легком, современном формате».

«Наша цель в этом проекте — охватить разные аудитории. Не забыть про молодое поколение, затронуть тему ветеранов и ту аудиторию “Динамо”, которая поддерживает клуб долгие годы. В команде, которая делала этот проект — около 40 человек. Думаю, с поддержкой START сериал позволит донести то, что у “Динамо” действительно интересная история и талантливые футболисты. Уверен, что после просмотра нашего web-сериала у клуба будет еще больше поклонников», — поделился генеральный продюсер web-сериала Илья Собинов.