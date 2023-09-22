21 сентября на лейбле Издательство «Монолит» состоялся релиз нового сингла Ильи Гурова «Авиарежим».

«Идея припева родилась у меня еще весной, когда мы с моим котом Элтоном уютным вечером сидели и музицировали, а после были написаны и куплеты. Этот трек - особенный, я вложил в него все эмоции и чувства от ярких встреч, событий, которые сопровождали меня этим летом. Соавтором и саундпродюсером выступил Дмитрий Рязанов, с которым мы сотрудничаем долгое время и понимаем друг друга с полу слова. В ближайшее время из-под пера нашего тандема выйдет дебютный трек Леси Константиновой и новая песня Ирины Ортман. Я желаю каждому, кто послушает «Авиарежим» быть взаимно любимыми, ставить на паузу все свои дела и наслаждаться каждым днем!», - рассказывает Илья Гуров.

Большая зрительская премьера песни прошла в День города Москвы 9 сентября на Московском Урбанистическом Форуме в рамках концерта MusicBox. Более 3000 человек пели в унисон и танцевали под «Авиарежим» Гурова.

Слушайте и скачивайте трек на всех цифровых площадках.

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