22 сентября популярный певец Дима Билан представил новый хит на стихи Михаила Гуцериева «Острой бритвой». Песня стала шестой серией музыкального проекта «Вселенная GM», автором идеи и продюсером которого является композитор Дарья Кузнецова.

Сериал «Вселенная GM» объединяет в себе песни и музыкальные короткометражки, которые связаны общей историей магического артефакта. Слоган «Вселенной GM»: «Не бойся своих желаний. Бойся их последствий». Главным героям, роли которых сыграли одни из самых известных артистов российского шоу-бизнеса, волшебный артефакт помогает достичь желаемых целей. А за исполнение заветных желаний придётся дорого заплатить.

Новая глава саги «Вселенная GM» получила название «Острой бритвой», а исполнителем песни и главным героем музыкального кино-клипа стал Дима Билан.

«Я люблю экспериментировать! Для меня важно не повторяться в творческих проектах. В работе над песней «Острой бритвой» мы искали новое звучание, новую краску, нового меня. Для меня это внутренний вызов самому себе. Всегда интересно вышибать искры и находить себя нового. Работать с Михаилом Гуцериевым — это удовольствие: это поиск, это возможность найти общие смыслы, соприкосновения. Мне, как и автору стихов, очень близки темы любви и эмоциональных переживаний. Наша первая песня «Неделимые» и стихи к ней, сопровождают меня уже много лет, и я рад, что сейчас появилась возможность окунуться в эти эмоции снова», — рассказал Дима Билан.

Острой бритвой по сердцу пишу роман.

Тебя ревную к чужим улыбкам,

Ревную к чужим глазам.

Автор проекта, композитор Дарья Кузнецова, рассказала о том, как Дима Билан стал первым артистом, которому было предложено принять участие в кино-саге «Вселенная GM»: «Я прислала ему на выбор четыре песни, но он доверился моей интуиции и оставил решение за мной. Премьера песни «Острой бритвой» состоялась на сольном концерте Димы в феврале 2023 года. Композиция сразу стала фаворитом и полюбилась его поклонникам. Я думаю, что у нас получилась очень интересная работа».

Слушайте песню «Острой бритвой» в исполнении Димы Билана в эфире музыкальных радиостанций, а также на всех доступных цифровых площадках.

Музыкальная Вселенная GM — это придуманный мир, в котором правят магические артефакты, связанные стихами Михаила Гуцериева и музыкой Дарьи Кузнецовой.

Первая серия — «Покажу паранойю». Главный герой и исполнитель песни — TSOY (Анатолий Цой). Песня продолжает занимать лидирующие позиции в хит-парадах радиостанций. Клип с сентября 2022 года набрал более 5 миллионов просмотров на официальной странице GutserievMedia в YouTube. Авторы песни были награждены дипломами легендарного фестиваля «Песня года 2022».

Вторая серия — «Рядом, но не вместе». Главная героиня и исполнитель песни – Ани Лорак. Клип с марта 2023 года набрал более 5-ти миллионов просмотров на официальной странице в YouTube.

Третья серия — «Не пытайся повторить». Главный герой и исполнитель песни — Сергей Лазарев. Клип с марта 2023 года набрал более 3-х миллионов просмотров на официальной странице в YouTube.

Четвёртая серия — «Верни». Главный герой и исполнитель песни — Ольга Бузова. Клип с апреля 2023 года набрал более 9-ти миллионов просмотров на официальной странице в YouTube.

Пятая серия — «Позови». Главный герой и исполнитель песни — Ольга Бузова.

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