Андрей Люблинский. Наблюдение за птицами

В этом году кураторы фестиваля «Здесь и Сейчас» особое внимание уделили творчеству региональных авторов, которые находят новые ракурсы восприятия привычных нам московских пейзажей. Десять арт-объектов ведущих российских художников будут встроены в существующий городской ландшафт, они появятся как в центре, так и в удаленных районах мегаполиса.

Фестиваль проходит в пятый раз, в третий — вне стен выставочных залов, и впервые в нем участвуют региональные художники, в том числе из Санкт-Петербурга, Воронежа, Калининграда, Нижнего Новгорода и других городов.

Родион Артамонов. Ветер

Первый объект уже установили на территории парка «Зарядье». Скульптура «Ветер» художника из Электростали Родиона Артамонова украшает площадку перед входом в павильон «Заповедное посольство». Автор посвятил работу своей дочери Ульяне. В попытке не упустить ни один значимый момент, он начал вести «фарфоровый дневник», в котором отражал этапы ее взросления. Один из таких сюжетов и стал прообразом для создания масштабного произведения.

На территории общественного пространства «Хлебозавод № 9» появилась работа петербуржца Андрея Люблинского «Наблюдение за птицами». Объектом исследования художника стала обычная птичка-свистулька. Обрядовый инструмент, со временем превратившийся в детскую забаву, а сегодня и вовсе ставший своего рода артефактом, привлек автора своей лаконичностью. Люблинский разложил этот образ до простейших базовых элементов и пересобрал его, создав современную суперформу.

Остальные произведения фестиваля «Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города» появятся в столице до конца 2023 года.

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