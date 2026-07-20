Илья Попов: «Авторам нужен диалог с бизнесом»

В Креативном кластере видеоигр и анимации в Сколково впервые прошёл IX Слёт аниматоров — и сразу установил рекорд по числу гостей. Группа компаний «Рики», выступая генеральным партнёром события и одновременно резидентом площадки, взяла на себя деловой стержень форума: за два дня команда провела более десятка питчингов, презентаций и мастер-классов, а её стенд стал точкой притяжения для сотен участников.

Основатель ГК «Рики» Илья Попов оказался в эпицентре внимания — к нему выстраивались очереди за советами по продюсированию и творческому развитию. На встречах с молодыми авторами он подчеркнул: сегодня, когда грань между анимацией, геймдевом и новыми технологиями почти исчезла, обратная связь от всех участников отрасли становится критической. «Наша индустрия трансформируется стремительно, и такие слёты — место, где рождается синергия между креативом и жёсткими требованиями рынка», — резюмировал Попов.

Директор по персоналу Ольга Балашова отметила живой интерес гостей к карьерным возможностям в «Рики» — Кластер всё увереннее закрепляет за собой статус кадрового центра индустрии. Здесь находят дорогу не только мастера, готовые работать со сложными технологиями, но и молодые таланты, нацеленные на стажировку. По словам Балашовой, для компании это эффективный мостик к свежим силам и перспективным сотрудникам.

Практические сессии собирали аншлаги. Продюсер Десислава Медкова («Бодо Бородо», «Ася и Вася») провела мастер-класс по искусству питчинга — зал задавал вопросы, не умолкая. Елена Чиркова вместе с коллегами из студии «СКАЗ» представила короткометражку «Родной Север», созданную для ПМЭФ, — проект «Сказ о Рики» оказался неожиданно тёплым и атмосферным. Майя Москвичева, гендиректор лицензионного агентства «Мармелад Медиа», разобрала с аудиторией сложные кейсы лицензирования, а директор по маркетингу Кристина Сивкаева в дискуссии с медиа-коллегами поспорила о том, что важнее: бежать за трендами или оставаться верным своей стратегии.

Второй день ознаменовался международной панелью «Япония и Азия: как устроена аниме-индустрия в 2026». Вместе с Ильёй Поповым в диалоге участвовали Майко Саэки, Эндрю Тан, режиссёр Toei Animation Йошихару Ашино и российские эксперты. Обсуждали новые модели дистрибуции, специфику производства и перспективы совместных проектов на азиатском рынке — разговор вышел настолько объёмным, что зал не хотел расходиться.

Салават Шайхинуров, художник-постановщик и создатель образов «Смешариков», увлёк публику рассказом о своём пути и на практике показал, как строить коммерчески успешный бренд, избегая типичных ошибок. Продюсер Аня Кораблева презентовала экспериментальный проект на основе искусственного интеллекта — и тут же разгорелась жаркая дискуссия. А самой яркой точкой стала премьерная сессия по фильму «СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ» (выход 6 августа). Режиссёры Андрей Мармонтов и Илья Максимов, исполнительный продюсер Алина Саядова и креативный продюсер Даниил Новиков раскрыли технологические тонкости совмещения игрового кино с анимацией, поделились деталями кастинга и предупредили о подводных камнях кросс-медийных проектов.

Итогом двух дней стало рекордное число участников — более 1600 человек на шести площадках при поддержке Агентства креативных индустрий. Генеральный директор ГК «Рики» Юлия Немчина подвела черту: объединение крупного бизнеса, институтов развития и независимых авторов на общей инфраструктурной базе создаёт устойчивую экономическую среду, необходимую для роста отечественного анимационного рынка. Основатель Animation School Андрей Тренин поблагодарил партнёров: опыт «Рики» позволил участникам увидеть, как франшиза живёт в разных форматах — от цифрового контента до полного метра — и выходит на зарубежные рынки. По его словам, такая коллаборация даёт сообществу не просто знания, а готовые инструменты для масштабирования и долгой жизни проектов.