РФС присоединяется к анимационной вселенной ГК «Рики»

Российский футбольный союз начинает сотрудничество с одним из лидеров российского анимационного рынка — группой компаний «Рики».

РФС и группа компаний «Рики», в портфолио которой входят знаменитые бренды «Смешарики», «Малышарики», «Финник», «Тима и Тома», «ДиноСити» и другие, объединят усилия по работе над инициативами Союза в области развития детского футбола.

В ключевом проекте РФС в этом направлении, «Футбол в школе», в новом учебном году примут участие более 1 миллиона школьников из 4 150 школ в 83 регионах страны.

Первой совместной инициативой станет интеграция персонажей и сюжетов анимационного сериала «Фиксики» в проект «Мы в игре. Школа», ориентированный на запуск футбольных секций для девочек в общеобразовательных школах и состоящий из двух частей: обучающего курса и специально разработанного руководства для учителей физкультуры и детских тренеров.

Для «Мы в игре. Школа» эксперты РФС и ГК «Рики» создали руководство с увлекательными тренировками для знакомства и вовлечения в футбол через движение, игру и сюжеты мультфильма вместе с фиксиками, персонажами популярного анимационного сериала — Симкой, Вертой, Шпулей, Масей и другими.

Ближайший поток обучения «Мы в игре. Школа» стартует 28 августа, регистрация открыта на сайте girls.rfs.ru. Обучение бесплатно, проходит на платформе мессенджера «Телеграм» и длится 8 недель. С нового сезона виртуальному преподавателю курса помогают знаменитые анимационные персонажи — фиксики.

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