IMPERIALIS ORCHESTRA. LIVE CONCERT

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LIVE CONCERT от IMPERIALIS ORCHESTRA — это концерт, в котором собрано всё лучшее и новое, что создал этот популярный коллектив! 

22 октября в концерте прозвучат самые узнаваемые русские хиты всех времён в эксклюзивных аранжировках — композиции легендарных отечественных рок-групп и исполнителей, мелодии которых на слуху у всех фанатов русского рока.  Живое звучание электронных скрипок, виолончелей, саксофона и гитар, ударных и контрабаса наполнит зал фантастической энергетикой, которая не позволит зрителям усидеть на месте и превратит концертное пространство в огромный танцпол! 

Оригинальный синтез электронного и симфонического звучания сокрушит все представления об инструментальном оркестре, поэтому этот живой концерт не могут пропустить ни любители зарубежного рока, ни классической музыки.  IMPERIALIS ORCHESTRA — это современный и удивительно драйвовый коллектив молодых и талантливых музыкантов. Это проект, который предлагает принципиально новый взгляд на все существующие музыкальные стили — от классики до наших дней.

Продолжительность концерта — 2 часа (без антракта).

Начало в 19:00.

Где? КЦ «Меридиан».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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