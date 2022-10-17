Концерт индийской классической музыки в ДК «Рассвет»

19 октября слушателей ждёт редкое для Москвы событие – концерт индийской классической музыки в исполнении Атиша Мукхопадхьяя (сарод) и Ашока Мукхерджи (табла). Музыканты играют вместе уже 28 лет и понимают друг друга интуитивно. Как говорят в Индии, их музыка смешивается так же хорошо, как топленое масло гхи с сахаром.

Индийская классическая музыка особенна тем, что она рождается в момент исполнения. Поэтому все, что вы услышите на концерте, на 99 % будет импровизацией. Каждый раз рага открывает новую грань перед слушателями и никогда не повторяется, даже если её играет один и тот же человек. Настоящие мастера музыки способны увести слушателей далеко за собой, нарисовать семью нотами: Са, Ре, Га, Ма, Па, Дха, Ни, – тончайшее полотно с миллионом оттенков, погрузить во Вселенную раги.

Музыка Индии веками передается от учителя к ученику в рамках определенной школы. На вечере в ДК «Рассвет» слушатели прикоснутся к традиции школы Майхар Сенья, к которой принадлежит Атиш Мукхопадхьяй.

Музыканты посвящают этот концерт памяти великого индийского музыканта – мультиинструменталиста, учителя и композитора школы Майхар Сенья – Али Акбара Хана (1922 – 2009), столетний юбилей со дня рождения которого отмечается в этом году. Музыка была его языком, его сердцем, его жизнью, поэтому этого удивительного человека в Индии называют Душой музыки.

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