Открытие российско-китайской выставки «Искусство скульптуры-2022»

В Московском государственном музее «Дом Бурганова» состоялось открытие выставки «Искусство скульптуры-2022», посвященная теме «Пространство и время». Выставка позволит посетителям музея увидеть современную картину развития искусства скульптуры. Экспозиция объединила авторов из разных стран, в своем творчестве отразивших современное состояние культурных и художественных процессов. Это в первую очередь обращение к фигуративной пластике, диалог с историческим культурным наследием, сохранение фундаментальных основ школы и новаторские поиски нового пластического языка.

«Цель этого проекта – упрочение культурных обменов между Китаем и Россией, содействие развитию художественных инициатив и академических исследований между двумя странами, расширение творческих горизонтов и укрепление дружбы. <…> Эта выставка принесла нам много вдохновения как с художественной, так и с технической точек зрения, что заставляет нас возлагать большие надежды на следующий скульптурный проект», – подчеркнул куратор выставки Цао Сюн в эксклюзивном комментарии для TV BRICS.

Проект собрал скульпторов разных поколений, работающих во всех видах и жанрах пластики. Свои произведения для выставки предоставили А. Бурганов, К. Худяков, З. Церетели, А. Цигаль, А. Смоленков, Д. Тугаринов, С. Щербаков, Ю. Злотя, А. Зейналов, В. Суровцев, М. Отрадинский-Марков и другие авторы. Гостями проекта в этом году стали скульпторы из Китая: Ли Бинь, Цао Сюн, Лю Цян, Дуань Кай и другие скульпторы.

«Обмен художниками между Китаем и Россией – очень важный элемент в рамках обмена культурой. Многие китайские художники учились в Советском Союзе и переняли многие стили художников из бывшего Советского Союза, будь то живопись маслом или скульптура. Они сохранили традиции своего собственного искусства, а также России. Советское искусство имело большое влияние на Китай», – рассказал в эксклюзивном комментарии для медиасети TV BRICS председатель правления Межрегиональной общественной организации знатоков конфуцианства Цзян Яньбинь.

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить профессора Марию Александровну Бурганову за организацию этого международного проекта между Россией и Китаем. Представленные работы в полной мере отражают творчество современных китайских скульпторов и формы передачи идей, будь то с точки зрения выражения содержания, выражения скульптурного языка или использования материалов. Россия – страна с сильной художественной атмосферой. С момента установления дипломатических отношений между Китаем и Советским Союзом, Китаем и Россией наша страна направила несколько групп скульпторов в Советский Союз и Россию для обучения» – отметил Председатель Русско-Китайской Ассоциации деятелей искусства Сунь Цзиньчао для медиасети TV BRICS.

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