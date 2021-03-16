22 марта 2021 года на сцене Детского музыкального театра юного актёра (ДМТЮА) состоится открытый урок социального интегративного театрального проекта «Импровизируем вместе!». Мероприятие приурочено к международному дню людей с синдромом Дауна.
Участники проекта — дети с особенностями развития из семей, являющихся подопечными Фонда «Я есть!», дети с особенностями развития из числа воспитанников Центра социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов «Семь‑Я» и юные воспитанники студии Детского музыкального театра юного актёра (ДМТЮА).
Почётными гостями этого события станут:
- соучредитель фонда «Я есть», актриса театра и кино Ксения Алферова;
- актер театра и кино, з.а. РФ Вадим Колганов;
- актриса театра и кино, певица Валерия Ланская.
На открытом уроке педагог по актёрской импровизации Максим Драченин покажет, как импровизационные упражнения, разработанные для занятий, способствуют более активному включению в коллективную творческую работу детей с особенностями развития. Общение со сверстниками помогает детям развивать коммуникативные навыки.
В течение трёх месяцев, дети с особенностями развития совместно с детьми из актёрской студии принимают участие в общеразвивающей программе с использованием актёрских тренингов, новых театральных форм и современных технологий.
В завершение проекта 26 апреля на новой сцене ДМТЮА состоится театральная игра «Импровизационный БАТЛ» с участием совместных команд детей с особенностями развития и детей из актёрской студии.
Дополнительно в рамках проекта для подопечных Фонда «Я есть!» и Центра социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов «Семь‑Я», в Московском детском музыкальном театре «Экспромт» будет организована серия интерактивных программ, где после просмотра спектакля детей ждут встречи с персонажами и знакомство с закулисьем.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.