22 мар­та 2021 года на сцене Дет­ско­го музы­каль­но­го теат­ра юно­го актё­ра (ДМТЮА) состо­ит­ся откры­тый урок соци­аль­но­го инте­гра­тив­но­го теат­раль­но­го про­ек­та «Импро­ви­зи­ру­ем вме­сте!». Меро­при­я­тие при­уро­че­но к меж­ду­на­род­но­му дню людей с син­дро­мом Дауна.

Участ­ни­ки про­ек­та — дети с осо­бен­но­стя­ми раз­ви­тия из семей, явля­ю­щих­ся под­опеч­ны­ми Фон­да «Я есть!», дети с осо­бен­но­стя­ми раз­ви­тия из чис­ла вос­пи­тан­ни­ков Цен­тра соци­аль­ной под­держ­ки и реа­би­ли­та­ции детей-инва­ли­дов «Семь‑Я» и юные вос­пи­тан­ни­ки сту­дии Дет­ско­го музы­каль­но­го теат­ра юно­го актё­ра (ДМТЮА).

Почёт­ны­ми гостя­ми это­го собы­тия станут:

соучре­ди­тель фон­да «Я есть», актри­са теат­ра и кино Ксе­ния Алферова;

актер теат­ра и кино, з.а. РФ Вадим Колганов;

актри­са теат­ра и кино, певи­ца Вале­рия Ланская.

На откры­том уро­ке педа­гог по актёр­ской импро­ви­за­ции Мак­сим Дра­че­нин пока­жет, как импро­ви­за­ци­он­ные упраж­не­ния, раз­ра­бо­тан­ные для заня­тий, спо­соб­ству­ют более актив­но­му вклю­че­нию в кол­лек­тив­ную твор­че­скую рабо­ту детей с осо­бен­но­стя­ми раз­ви­тия. Обще­ние со сверст­ни­ка­ми помо­га­ет детям раз­ви­вать ком­му­ни­ка­тив­ные навыки.

В тече­ние трёх меся­цев, дети с осо­бен­но­стя­ми раз­ви­тия сов­мест­но с детьми из актёр­ской сту­дии при­ни­ма­ют уча­стие в обще­раз­ви­ва­ю­щей про­грам­ме с исполь­зо­ва­ни­ем актёр­ских тре­нин­гов, новых теат­раль­ных форм и совре­мен­ных технологий.

В завер­ше­ние про­ек­та 26 апре­ля на новой сцене ДМТЮА состо­ит­ся теат­раль­ная игра «Импро­ви­за­ци­он­ный БАТЛ» с уча­сти­ем сов­мест­ных команд детей с осо­бен­но­стя­ми раз­ви­тия и детей из актёр­ской студии.

Допол­ни­тель­но в рам­ках про­ек­та для под­опеч­ных Фон­да «Я есть!» и Цен­тра соци­аль­ной под­держ­ки и реа­би­ли­та­ции детей-инва­ли­дов «Семь‑Я», в Мос­ков­ском дет­ском музы­каль­ном теат­ре «Экс­промт» будет орга­ни­зо­ва­на серия интер­ак­тив­ных про­грамм, где после про­смот­ра спек­так­ля детей ждут встре­чи с пер­со­на­жа­ми и зна­ком­ство с закулисьем.

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