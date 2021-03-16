Концерт брасс-ансамбля «Soda of brass» женского джазз-бэнда «Shady Lady» состоится в музее А.Н. Скрябина

2 апреля 2021 года в музее А.Н. Скрябина брасс-ансамбль «SODA OF BRASS» и женский джаз-бэнд «SHADY LADY» исполнят произведения П.И. Чайковского, Ж. Бизе, А. Скрябина, джазовые композиции Ф. Меркьюри, А. Пьяццоллы, Д. Кандера, а также вокальные джазовые произведения в оригинальной аранжировке коллектива.
«SODA OF BRASS» и Вадим Нестеров в Кусково
Ксения Шостакович
Павел Шатский
В концерте принимают участие:
- Диана Ахметова – труба / флюгельгорн;
- Мария Баринова – труба;
- Тимур Мусин — труба;
- Екатерина Маркович – саксофон альт, саксофон тенор;
- Антон Тишин – тромбон;
- Елизавета Жиговская – тромбон;
- Артем Кривов – туба / сузафон;
- Полина Никольникова – туба (единственная в Москве девушка-тубистка!);
- Дарья Бессонова – ударные инструменты;
- Ксения Шостакович — вокал (меццо сопрано), выпускница ГИТИСа, АМУ при МГК им. П.И. Чайковского, композитор, пианистка, режиссер. Стажировалась в Мариинском театре;
- Павел Шатский — фортепиано, пианист, кандидат искусствоведения. Преподаватель МГК им. П.И. Чайковского.В 2007‑м году диск с записями произведений С. Танеева, С. Рахманинова и А. Скрябина в исполнении Павла Шатского, был удостоен Первой премии международного конкурса исполнителей, проводимого в США.
Художественный руководитель – Заслуженный деятель музыкального искусства Вадим Нестеров.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.