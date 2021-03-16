Концерт брасс-ансамбля «Soda of brass» женского джазз-бэнда «Shady Lady» состоится в музее А.Н. Скрябина

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2 апре­ля 2021 года в музее А.Н. Скря­би­на брасс-ансамбль «SODA OF BRASS» и жен­ский джаз-бэнд «SHADY LADY» испол­нят про­из­ве­де­ния П.И. Чай­ков­ско­го, Ж. Бизе, А. Скря­би­на, джа­зо­вые ком­по­зи­ции Ф. Мер­кью­ри, А. Пьяц­цол­лы, Д. Кан­де­ра, а так­же вокаль­ные джа­зо­вые про­из­ве­де­ния в ори­ги­наль­ной аран­жи­ров­ке коллектива.

«SODA OF BRASS» и Вадим Несте­ров в Кусково

Ксе­ния Шостакович

Павел Шат­ский

В кон­цер­те при­ни­ма­ют участие:

  • Диа­на Ахме­то­ва – тру­ба / флюгельгорн;
  • Мария Бари­но­ва – труба;
  • Тимур Мусин — труба;
  • Ека­те­ри­на Мар­ко­вич – сак­со­фон альт, сак­со­фон тенор;
  • Антон Тишин – тромбон;
  • Ели­за­ве­та Жигов­ская – тромбон;
  • Артем Кри­вов – туба / сузафон;
  • Поли­на Николь­ни­ко­ва – туба (един­ствен­ная в Москве девушка-тубистка!);
  • Дарья Бес­со­но­ва – удар­ные инструменты;
  • Ксе­ния Шоста­ко­вич — вокал (мец­цо сопра­но), выпуск­ни­ца ГИТИ­Са, АМУ при МГК им. П.И. Чай­ков­ско­го, ком­по­зи­тор, пиа­нист­ка, режис­сер. Ста­жи­ро­ва­лась в Мари­ин­ском театре;
  • Павел Шат­ский — фор­те­пи­а­но, пиа­нист, кан­ди­дат искус­ство­ве­де­ния. Пре­по­да­ва­тель МГК им. П.И. Чайковского.В 2007‑м году диск с запи­ся­ми про­из­ве­де­ний С. Тане­е­ва, С. Рах­ма­ни­но­ва и А. Скря­би­на в испол­не­нии Пав­ла Шат­ско­го, был удо­сто­ен Пер­вой пре­мии меж­ду­на­род­но­го кон­кур­са испол­ни­те­лей, про­во­ди­мо­го в США.

Худо­же­ствен­ный руко­во­ди­тель – Заслу­жен­ный дея­тель музы­каль­но­го искус­ства Вадим Нестеров.

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