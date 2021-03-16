XVII Московский международный фестиваль студенческих спектаклей «Твой шанс» представил афишу студентческих спектаклей

С 13 по 30 апре­ля 2021 года Теат­раль­ный центр СТД РФ «На Страст­ном» при под­держ­ке Мини­стер­ства куль­ту­ры Рос­сии, Сою­за теат­раль­ных дея­те­лей РФ и Депар­та­мен­та куль­ту­ры горо­да Моск­вы про­ве­дут XVII Мос­ков­ский меж­ду­на­род­ный фести­валь сту­ден­че­ских спек­так­лей «Твой шанс». В про­грам­ме будут пред­став­ле­ны луч­шие сту­ден­че­ские спек­так­ли веду­щих теат­раль­ных вузов Моск­вы, Рос­сии и мира.

За 18 дней фести­ва­ля на одной сто­лич­ной сцене в цен­тре Моск­вы будут пока­за­ны сту­ден­че­ские спек­так­ли из Пер­ми, Челя­бин­ска, Ека­те­рин­бур­га, Сара­то­ва, Яро­слав­ля, Санкт-Петер­бур­га и Моск­вы. Кро­ме того, фести­валь позна­ко­мит зри­те­лей с луч­ши­ми спек­так­ля­ми миро­вых теат­раль­ных школ. В спе­ци­аль­ном меж­ду­на­род­ном про­ек­те «Тво­е­го шан­са» в онлайн-фор­ма­те в тече­ние 24 часов нон-стоп будут пред­став­ле­ны спек­так­ли теат­раль­ных вузов из Син­га­пу­ра, Вели­ко­бри­та­нии, Ита­лии, Бол­га­рии, Поль­ши, Фран­ции, Хор­ва­тии, Лат­вии и дру­гих стран.

На сцене «Страст­но­го» фести­валь пред­ста­вит луч­шие выпуск­ные спек­так­ли в дра­ма­ти­че­ском, музы­каль­ном, куколь­ном жан­рах, а так­же в сти­ле вербатима.

Сре­ди масте­ров кур­сов, выпуск­ные спек­так­ли кото­рых пока­жет 17‑й фести­валь «Твой шанс», такие зна­ко­вые дея­те­ли рос­сий­ско­го теат­ра, как Кон­стан­тин Рай­кин, Вла­ди­мир Маш­ков, Вале­рий Гар­ка­лин, Андрей Кон­ча­лов­ский, Евге­ний Писа­рев, Павел Любим­цев и дру­гие масте­ра сце­ны из Моск­вы и реги­о­нов России.

В про­грам­му фести­ва­ля вошли спек­так­ли по тек­стам Досто­ев­ско­го, Шил­ле­ра, Шекс­пи­ра и Ост­ров­ско­го, по про­из­ве­де­ни­ям Уль­ри­ха Хуба, Алек­сандра Воло­ди­на, Вик­то­ра Розо­ва и Сла­во­ми­ра Мро­же­ка, по пье­сам совре­мен­ных авто­ров Маши Кон­то­ро­вич и Ека­те­ри­ны Мав­ро­ма­тис, по прон­зи­тель­но­му лите­ра­тур­но­му памят­ни­ку пери­о­да Холо­ко­ста — «Днев­ни­кам Анны Франк». Музы­каль­ный театр на фести­ва­ле будет пред­став­лен опе­ра­ми Ген­ри Пёр­сел­ла и Бен­джа­ми­на Бриттена.

Подроб­нее о каж­дом спек­так­ле фести­ва­ля и биле­тах мож­но узнать на офи­ци­аль­ном сай­те Теат­раль­но­го цен­тра и в соци­аль­ных сетях теат­ра: Facebook, Telegram, Instagram и ВКонтакте.

Подроб­ная инфор­ма­ция о каж­дом спек­так­ле фести­ва­ля будет опуб­ли­ко­ва­на на сай­те СМИ «Арт­Мос­ко­вия» в бли­жай­шее вре­мя. Сле­ди­те за наши­ми новостями!

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