XVII Московский международный фестиваль студенческих спектаклей «Твой шанс» представил афишу студентческих спектаклей

С 13 по 30 апреля 2021 года Театральный центр СТД РФ «На Страстном» при поддержке Министерства культуры России, Союза театральных деятелей РФ и Департамента культуры города Москвы проведут XVII Московский международный фестиваль студенческих спектаклей «Твой шанс». В программе будут представлены лучшие студенческие спектакли ведущих театральных вузов Москвы, России и мира.
За 18 дней фестиваля на одной столичной сцене в центре Москвы будут показаны студенческие спектакли из Перми, Челябинска, Екатеринбурга, Саратова, Ярославля, Санкт-Петербурга и Москвы. Кроме того, фестиваль познакомит зрителей с лучшими спектаклями мировых театральных школ. В специальном международном проекте «Твоего шанса» в онлайн-формате в течение 24 часов нон-стоп будут представлены спектакли театральных вузов из Сингапура, Великобритании, Италии, Болгарии, Польши, Франции, Хорватии, Латвии и других стран.
На сцене «Страстного» фестиваль представит лучшие выпускные спектакли в драматическом, музыкальном, кукольном жанрах, а также в стиле вербатима.
Среди мастеров курсов, выпускные спектакли которых покажет 17‑й фестиваль «Твой шанс», такие знаковые деятели российского театра, как Константин Райкин, Владимир Машков, Валерий Гаркалин, Андрей Кончаловский, Евгений Писарев, Павел Любимцев и другие мастера сцены из Москвы и регионов России.
В программу фестиваля вошли спектакли по текстам Достоевского, Шиллера, Шекспира и Островского, по произведениям Ульриха Хуба, Александра Володина, Виктора Розова и Славомира Мрожека, по пьесам современных авторов Маши Конторович и Екатерины Мавроматис, по пронзительному литературному памятнику периода Холокоста — «Дневникам Анны Франк». Музыкальный театр на фестивале будет представлен операми Генри Пёрселла и Бенджамина Бриттена.
Подробнее о каждом спектакле фестиваля и билетах можно узнать на официальном сайте Театрального центра и в социальных сетях театра: Facebook, Telegram, Instagram и ВКонтакте.
Подробная информация о каждом спектакле фестиваля будет опубликована на сайте СМИ «АртМосковия» в ближайшее время. Следите за нашими новостями!Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.