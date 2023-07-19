Институт бизнеса и дизайна B&D на Архстоянии-2023 представит «Солнечный калейдоскоп»

Институт бизнеса и дизайна B&D впервые примет участие в фестивале Архстояние-2023 в программе институциональных кэмпов. Фестиваль пройдет в арт-парке Никола-Ленивец с 28 по 30 июля. В соответствии с заявленной организаторами темой - «Игра в предсказания» - Институт B&D представит инсталляцию «Солнечный калейдоскоп», с помощью которой посетители смогут составить миллионы сценариев будущего.

Калейдоскоп – это не просто арт-объект или всеми любимая с детства игрушка. Это символ, целая философия, сложнейший архетип, направленный на познание мира. Институт B&D предлагает посетителям «Архстояния» исследовать тему восприятия окружающего нас пространства, задействовав все чувства, поскольку единственное, чему можно всецело доверять в турбулентном мире – это наши чувства и эмоции.

Калейдоскоп – это еще и инструмент приведения всего в хаос с одной стороны, и в упорядоченность – с другой, инструмент, который соединяет осколки и элементы действительности красотой, светом. Посмотрев в него, можно по-иному взглянуть на окружающий мир, который уже стало привычным воспринимать через многочисленные фильтры: смартфоны, компьютеры, очки виртуальной реальности. Вся информация поступает в человеческий мозг через сетчатку глаза, через сотни экранов мы впитываем огромный поток информации – как через фильтр. Таким форматом восприятия информации обуславливается 21 век. И реальность остается в глазах смотрящего.

Калейдоскоп Института B&D – это результат коллаборации со световым художником Михаилом Дьячковым. Куратором проекта выступил архитектор, руководитель профиля «Архитектурная среда и дизайн» Владислав Савинкин. «Солнечный калейдоскоп» даёт возможность увидеть многочисленные картины окружающего пространства, где в глазах смотрящего создается новая реальность, которая меняется под призмой разных фильтров, разрушается и создаётся вновь.

«Сегодня мы воспринимаем мир сквозь призму своих ощущений, радуясь угадываемым образам и гармониям. Это подобно взгляду в калейдоскоп, когда при каждом повороте изображение преображается. Инсталляция «Солнечный калейдоскоп» напоминает нам о возможности делать приятные открытия в привычном мире вещей. Знакомый пейзаж при взгляде в смотровую трубу превращается в удивительный мир зазеркалья. Проникающие спектральные лучи, которые меняются от малейшего движения воздуха, окрашивают ваши эмоции. Любимая с детства забава обретает новую сущность и ведёт в "кроличью нору" неповторимых впечатлений!», - объясняет задумку Михаил Дьячков.

Калейдоскоп отражает как тему фестиваля этого года, так и разнообразие направлений обучения в Институте B&D, где можно получить высшее образование по 16 специальностям. В графическом эквиваленте каждому профилю обучения в Институте соответствует свой цвет, а их переплетение в «Солнечном калейдоскопе» символизирует не только универсальность профессии дизайнера сегодня, но и рождение новых специальностей, профессий будущего.

В рамках работы кэмпа Института B&D на «Архстоянии» будет открыта мастерская коллажа, как отличный способ визуализировать свои мысли и ощущения. Создание коллажа – это отличный способ расслабиться и отвлечься от повседневных забот. Это творческий процесс, который позволяет выразить свои мысли и чувства через изображения. Участие в мастерской будет доступно по отдельной регистрации на сайте Института B&D (билеты на фестиваль «Архстояние» приобретается отдельно). Лучшие работы получат подарки от партнёров кэмпа.

Фестиваль «Архстояние» пройдет в Никола-Ленивце с 28 по 30 июля в 18-й раз. Команда ежегодного события предложит гостям обратиться к иррациональным и художественным методам прогнозирования будущего. Так, зрители смогут заглянуть в работы художников, как в магический шар, и увидеть себя вне времени, обстоятельств и границ собственного воображения.

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