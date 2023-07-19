«От сердца к сердцу»

Первая половина календарного года впечатляет программами юбилейных приношений Сергею Васильевичу Рахманинову. В год 150-летия со дня рождения великого русского композитора, пианиста и дирижера музыканты от мала до велика желают внести свой вклад в чествование Рахманинова, а меломаны стремятся в концертные залы, чтобы познакомиться с интерпретациями молодых исполнителей или же встретиться с искусством зрелых мастеров. Впрочем, посвящения юбиляру проходят не только в формате концертных программ. Выставки, фильмы, видеопроекты, спектакли, литературно-музыкальные композиции, детские тематические мероприятия – вот лишь небольшой список форматов, посредством которых в первой половине года москвичи разных поколений и профессий могли приобщиться к миру Рахманинова. В середине июля в культурной жизни Москвы ожидается новое значимое событие – в столицу прибывает передвижной выставочный проект Музея-заповедника С.В. Рахманинова «Ивановка».

Усадьба «Ивановка» Тамбовской губернии была семейным очагом и творческой лабораторией Рахманинова; в Ивановке было создано 85 процентов сочинений композитора. В эмиграции Рахманинов писал: «Я сказал, что туда, в Ивановку, я всегда стремился. Положа руку на сердце, должен сказать, что и доныне туда стремлюсь». В 20-е годы XX века усадьба была уничтожена. Ее возрождение можно назвать чудом – особенно, если учесть исторический период, на который пришлось восстановление усадьбы и становление музея. Верно и то, что такого чуда не произошло бы, если бы в 1971 году в Ивановку не приехал учитель Александр Ермаков. Сегодня «Ивановка» является крупнейшим мировым центром сохранения и трансляции российского культурного наследия, связанного с жизнью и творчеством Сергея Рахманинова.

Юбилейный год Рахманинова проходит в Музее-заповеднике в традиционном для «Ивановки» интенсивном графике. Так же, как и всегда, насыщенна и разнообразна концертная жизнь музея, объединяющая в своих исполнительских марафонах ведущих интерпретаторов музыки Рахманинова и яркую плеяду молодых артистов. Число посетителей экскурсионных программ музея неуклонно растет. «Ивановка» – это и научный центр, консолидирующий ведущих ученых-исследователей, инициирующий конференции и выпускающий книги. Издания Музея-заповедника неизменно получают высокую оценку профессионального сообщества, имеют российское и мировое значение.

В год 150-летия Рахманинова «Ивановка» расширяет масштабы своих выставок, выходя за пределы их физического местоположения. В первой половине юбилейного года Музей-заповедник передал в дар образовательным организациям России электронные архивы выставочных проектов, подготовленных научными сотрудниками музея. Возникла потребность и в создании передвижного проекта, ориентированного на широкую аудиторию, рассказывающего о Рахманинове и содействующего общему пониманию его наследия. Передвижным стал один из последних выставочных проектов Александра Ермакова – «С. Рахманинов. Страницы семейного альбома». Этот проект Ермаков готовил к 150-летию Рахманинова.

Выставочный проект «С. Рахманинов. Страницы семейного альбома» рассказывает о Сергее Васильевиче как о человеке, муже, отце, дедушке. Проект включает редкие фотографии, многие из которых представлены впервые. Выставка знакомит и с историей рода Рахманиновых, который берет свое начало в XV веке. В продолжение идеи Александра Ермакова о незримой и нерушимой связи музейных экспозиций и музыки этот выставочный проект обретает свое звучание. Qr-коды, деликатно встроенные в концепцию проекта, позволяют зрителям не только путешествовать по страницам семейного альбома Рахманинова в окружении его музыки, но и перенестись в Ивановку, услышать ее, почувствовать притяжение. Это действительно возможно, принимая во внимание то, что 85 процентов композиторского наследия Рахманинова создано именно там.

Почему важно его увидеть?

Потому, что это выставка единственного в мире музея Рахманинова, и подготовлена она поистине великим человеком – учителем, историком музыки, подвижником и просветителем Александром Ивановичем Ермаковым (1951-2022), который возродил Ивановку Рахманинова из небытия. Потому, что эта выставка рассказывает о Рахманинове как человеке – и прекрасно, что данный проект появляется в столице именно сейчас, ведь к середине этого года москвичи так глубоко погружены в мир музыки композитора. Но прежде всего потому, что рассказ о Рахманинове невозможен без рассказа об Ивановке.

Первое представление выставочного проекта «С. Рахманинов. Страницы семейного альбома» московской аудитории состоится 21 июля в Медиацентре ТД «БИБЛИО-ГЛОБУС» в рамках многопланового мероприятия, приуроченного к юбилею Рахманинова. Торговый Дом «БИБЛИО-ГЛОБУС» осуществляет просветительскую программу, направленную на сохранение лучших традиций исторического и культурного наследия России.

21 июля в Медиацентре ТД «БИБЛИО-ГЛОБУС», наряду с уже упомянутым экспонированием передвижной выставки, будут представлены издания Музея-заповедника С.В. Рахманинова. В завершение дня запланирована акция «Отправь открытку в Ивановку», посредством которой все желающие смогут поздравить единственный в мире музей Рахманинова с юбилеем великого композитора и написать свои добрые пожелания в адрес музея.

Все открытки будут отправлены из Медиацентра в Музей-заповедник специальной почтой, а передвижная выставка направится далее, навстречу новому кругу зрителей. Передвижной проект Музея-заповедника С.В. Рахманинова «Ивановка» будет находиться в столице около четырех месяцев – и, без сомнения, обретет здесь своих новых друзей.

Выставочный проект Александра Ермакова (1951-2022) адресован всем – и с каждым он ведет свой диалог «от сердца к сердцу». Этот дар в юбилейный год Рахманинова нам еще предстоит оценить.

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