Первая выставка V Всероссийского молодежного форума  «АРТ-Мастерская XXI» откроется в Галерее искусств Зураба Церетели

26 июля 2023 года в Галерее искусств Зураба Церетели для посещения откроется выставка V Всероссийского форума молодежных творческих мастерских «АРТ-Мастерская XXI», организованного Творческим союзом художников России и Поволжским отделением Российской академии художеств при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках объявленного Года педагога и наставника в 2023 году.

Проект предоставляет уникальную возможность молодым художникам из различных регионов России попробовать свои силы в коллективной работе под руководством признанных мастеров изобразительного искусства.

В экспозиции будет представлено более 120 работ, включающих в себя живопись, графику, скульптуру, инсталляцию и цифровое искусство. Выставка будет открыта для посетителей в пространстве Галереи искусств Зураба Церетели до 20 августа, а далее отправится по маршруту: Казань – Саратов – Тольятти.

Для реализации проекта в этом году создано семь молодёжных творческих мастерских из различных регионов России под руководством известных кураторов и художников. Москву представляют Сергей Оссовский, Ольга Красуцкая и Олег Леонов, Саратов – Михаил Гаврюшов, Ставрополь – Олег Калайтанов, Уфу – Денис Мишин, Пермь – Александр Греков.

Общая тема всех мастерских – «Ноев ковчег», каждый из участников проекта представит свой вариант её реализации. Библейская тематика ковчега далеко не исчерпана и обладает неослабевающей актуальностью для художественного творчества.

По словам руководителя проекта Константина Худякова, классическая ключевая философская идея Ноева ковчега – выживание в условиях апокалипсиса. «Апокалипсис в данном случае может рассматриваться не просто как библейский потоп и угроза физического уничтожения человека, а как тотальный кризис моральных, духовных и общечеловеческих ценностей, – отмечает он. – Это идея глобального выбора для каждого: какие именно ценности сегодняшнего дня нам необходимо сохранить для будущего всего человечества».

Всероссийский форум молодежных творческих мастерских «АРТ-Мастерская XXI» проводится Творческим союзом художников России с 2019 года. Задача проекта – институциональная поддержка талантливых молодых художников, раскрытие их творческого потенциала, формирование практического опыта коллективной работы под руководством признанных мастеров современного искусства.

Маша Белая. Зарождение. 2023. Холст, акрил, 100х150 см. Мастерская Олега Леонова

Елисавета Жилкина. Лидия. 2023. Холст, масло, 120х200 см. Мастерская Сергея Оссовского

Анастасия Колесникова. Тетраграмматон бог вещей. 2023. Бумаа, принт. Мастерская Михаила Гаврюшова

Федор Леонов. До. После. 2023. Смешанная техника, 85х45х45 см. Мастерская Олега Леонова

Реннат Маннанов. Trinitas. 2023. Фотография на холсте, 75х100 см. Мастерская Дениса Мишина

Степан Никулин. Дорога. 2023. Бронза, 144х20х63 см. Мастерская Сергея Оссовского

Елизавета Пищулко. Последняя жизнь. 2023. Холст, масло, 110х175 см. Мастерская Олега Калайтанова

Виктор Пономаренко. Остаться дома. 00 часов 23 минуты. 2020. Холст, акрил, 80х60 см. Мастерская Ольги Красуцкой

Вадим Халитов. Спасайся. 2023. Линогравюра, 82х61 см. Мастерская Дениса Мишина

Диана Чугайнова. 40.4251 Северной широты, 74.0021 Западной долготы. 2023. Холст, масло, 80х120 см. Мастерская Александра Грекова

Валерия Шангайт. Погружение. 2023. Холст, масло, 120х80 см. Мастерская Александра Грекова

Полина Шекурова. Выбор. Триптих. Центральная часть. 2023. Холст, масло, 110х205 см. Мастерская Олега Калайтанова

Андрей Шкарин, соавтор Мария Ефимова. #1. 2023, 3D-печать, смешанная техника, 70х70х20 см. Мастерская Ольги Красуцкой

Мастерские форума

«Плавание в символической плоскости» (Саратов) – руководитель Михаил Гаврюшов, куратор, дизайнер, кандидат технических наук, член ТСХР, лауреат Премии имени К.С. Петрова-Водкина, лауреат театральной премии «Золотой Арлекин».

(Саратов) – руководитель Михаил Гаврюшов, куратор, дизайнер, кандидат технических наук, член ТСХР, лауреат Премии имени К.С. Петрова-Водкина, лауреат театральной премии «Золотой Арлекин». «Пермское вымирание» (Пермь) – руководитель Александр Греков, член ТСХР, награжден Серебряной медалью Российской академии художеств, лауреат Премии имени Н.И. Фешина.

(Пермь) – руководитель Александр Греков, член ТСХР, награжден Серебряной медалью Российской академии художеств, лауреат Премии имени Н.И. Фешина. «Ноев ковчег. Поиск истины» (Ставрополь) – руководитель Олег Калайтанов, руководитель ТО художников Юга России «Колесо», почетный член Российской академии художеств, член ТСХР и СХР, лауреат Премии имени И.Е. Репина, награжден Серебряной медалью РАХ.

(Ставрополь) – руководитель Олег Калайтанов, руководитель ТО художников Юга России «Колесо», почетный член Российской академии художеств, член ТСХР и СХР, лауреат Премии имени И.Е. Репина, награжден Серебряной медалью РАХ. «С собой» (Москва) – руководитель Ольга Красуцкая, член ТСХР и МСХ, награждена Золотой медалью Российской академии художеств, лауреат Премии имени Э.Н. Дробицкого.

(Москва) – руководитель Ольга Красуцкая, член ТСХР и МСХ, награждена Золотой медалью Российской академии художеств, лауреат Премии имени Э.Н. Дробицкого. «Берег» (Москва) – руководитель Олег Леонов, академик Российской академии художеств, заслуженный художник России, член ТСХР, руководитель студии им. В.В. Верещагина при МВД России, лауреат Премии имени И.Е. Репина.

(Москва) – руководитель Олег Леонов, академик Российской академии художеств, заслуженный художник России, член ТСХР, руководитель студии им. В.В. Верещагина при МВД России, лауреат Премии имени И.Е. Репина. «Страдающим от морской болезни на разбитом ковчеге, плывущем сквозь бесконечные дожди нового Вавиловского океана» (Уфа) – руководитель Денис Мишин, член ТСХР, член Союза журналистов РФ, руководитель студии дизайна Stolitsa, соорганизатор Международного арт-симпозиума ArtHeart.

(Уфа) – руководитель Денис Мишин, член ТСХР, член Союза журналистов РФ, руководитель студии дизайна Stolitsa, соорганизатор Международного арт-симпозиума ArtHeart. «Рубеж» (Москва) – руководитель Сергей Оссовский, академик и член президиума Российской академии художеств, заслуженный деятель искусств РФ, руководитель мастерской в МГАХИ имени В.И. Сурикова.

Руководитель проекта

Константин Худяков − президент Творческого союза художников России, вице-президент Российской академии художеств, академик и член президиума РАХ, председатель Поволжского отделения РАХ.

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