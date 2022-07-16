Интеллектуальные права в искусственном интеллекте

Возможные подходы к регулированию рынка баз данных при разработке систем искусственного интеллекта обсудили на Комитете РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям.

Российский рынок баз данных находится в стадии формирования, законодательные рамки его функционирования фактически отсутствуют. Как найти баланс интересов между правообладателями охраняемых произведений, используемых в базах данных, компаниями — разработчиками систем ИИ, и обществом, обсудили участники заседания Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, посвященного теме использования объектов интеллектуальных прав при машинном обучении. В дискуссии приняли участие представители профильных министерств, ведомств и ИТ-компаний.

Открывая заседание, председатель Комитета Андрей Кричевский отметил, что в последние несколько месяцев была проделана серьезная работа по сбору и анализу предложений о мерах поддержки сферы интеллектуальной собственности по самому широкому кругу вопросов для включения в План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления: «Предложения касались налоговых послаблений, расторжения договоров, таможенных пошлин, параллельного импорта, вознаграждения правообладателей, товарных знаков и многого другого». Многое из предложенного Комитетом легло в основу изменений, внесенных в законодательство об интеллектуальной собственности этой весной.

Андрей Кричевский отметил, что тема использования объектов интеллектуальных прав для машинного обучения приобретает все большую значимость, так как по мере расширения сферы применения ИИ все чаще используются базы данных, содержащие объекты авторского и смежных прав (музыкальные, аудиовизуальные произведения, фотографии, научные тексты), и затрагиваются интересы правообладателей.

Руководитель экспертно-аналитического направления Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (ООГО РЦИС), старший научный сотрудник факультета права Института права цифровой среды ВШЭ Михаил Журавлев представил свое исследование «Использование объектов интеллектуальной собственности в машинном обучении», которое обозначило ключевые проблемы российского законодательства в этой области. Оптимальным подходом к регулированию для России, по мнению Журавлева, мог бы стать наиболее компромиссный, близкий к законодательству ЕС. Этот подход предусматривает разницу в условиях использования объектов интеллектуальных прав в зависимости от цели. Так, для научных целей правомерно свободное использование обнародованных результатов интеллектуальной деятельности. В иных случаях допустимо использование по умолчанию без согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения, если правообладатель не установил иное:

«Либеральная модель (свободное использование) нам не подходит ввиду отсутствия гибкости российской доктрины свободного использования и рисков нарушения интересов правообладателей. Полный запрет на использование данных без разрешения правообладателей тоже не сулит ничего хорошего. Это будет препятствовать развитию цифровой экономики. Необходима дифференциация подходов: режим свободного использования для исследовательских целей и модель opt-out (использование допускается, если правообладатель его не запретил) для коммерческих целей».

Анатолий Семенов, председатель правления некоммерческого партнерства «Сообщество пользователей авторских и смежных прав», напомнил о постановлении Конституционного суда от 16 июня 2022 г. № 25-П, которое признало неконституционным отказ в защите авторских прав создателя компьютерной программы. Таким образом, разработчик выиграл спор с лицом, использующим эту программу без его согласия на том основании, что программа является составным произведением и разработчик сам нарушил права авторов составляющих ее элементов.

Профессор-исследователь Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP, научный руководитель факультета права НИУ ВШЭ Антон Иванов, сторонник свободного использования данных, считает, что руководствоваться в этом случае следовало бы принципом справедливости: «Если кто-то получил чужое произведение бесплатно, он не может запрещать другим его использовать. Если он за него заплатил — может запрещать». Он также напомнил о необходимости защиты прав первичных правообладателей: «То есть тех лиц, в отношении которых собрана информация в базах данных, или тех лиц, чьим собственным трудом было сделано произведение».

Руководитель направления анализа регуляторных рисков «ВКонтакте» Евгения Обухова поддержала идею сбалансированного подхода в регулировании данных: «Если у базы данных есть ограничение, я не вижу проблемы в том, чтобы следовать этому ограничению. А если такого ограничения нет, вполне логично следовать предложенной модели opt-out (что не запрещено — разрешено)».

По мнению Сергея Матвеева, президента Федерации интеллектуальной собственности (ФИС), необходимо сконцентрироваться не столько на охраноспособности отдельных элементов баз данных, сколько на гарантиях для владельцев первичных данных: «Система ИИ гибкая, ее связи не определены самим программистом. И проблема, которую нужно решить, — должны ли быть вознаграждены и правообладатели данных в датасетах, являются ли они соавторами результата». Матвеев предлагает рассмотреть возможность введение нормы, аналогичной праву следования, по которому автор произведений изящных искусств получает определенный процент с суммы перепродажи своего творения.

В завершение дискуссии Андрей Кричевский подчеркнул, что вопрос использования датасетов и баз данных не только правовой, но и экономический, и затрагивает интересы множества игроков рынка: «У всех игроков должно быть понимание, как дальше работать. Можно все разрешить. Можно все запретить — тоже позиция. Однако есть третий подход: создать открытый рынок оборотоспособных объектов — данных. Для этого нужно, с одной стороны, насытить экономическое поле данными, с другой — сделать так, чтобы те, кто вкладывает в их систематизацию, зарабатывали или хотя бы не теряли в деньгах».

Председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям предположил, что некоторых игроков ввиду их монопольного положения на рынке можно обязать предоставлять данные для пользователей. При этом другие могут выйти на рынок на своих условиях. Участникам заседания Андрей Кричевский предложил подготовить предложения, на основе которых можно будет разработать необходимые законодательные инициативы.

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