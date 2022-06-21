РАВНОДЕНСТВИЕ: Превью календаря «Море, на море суша…», посвященного Дню летнего солнцестояния

Уважаемые, участники конкурса «Равноденствие»!

Редакция СМИ АртМосковия и партнёры от все души благодарят Вас за предоставленные на конкурс работы и поздравляют тех участников конкурса, чьи работы вошли в календарь «Море, на море суша…». Сегодня, День летнего солнцестояния или День летнего равноденствия. В этот знаменательный день мы публикуем превью календаря с Вашими работами.

23 июня после 12.00 по Московскому времени календари уходят в печать. До этого момента, у вас есть возможность заказать печать и отправку календарей* в ваш адрес по России (до 5 экз.) по себестоимости. Т.е. по 1500 руб. за 1 экз. календаря, который вы сможете подарить своим друзьям, коллегам, дорогим и близким вам людям.

Также, все участники конкурса, чьи работы вошли в календарь, получают один авторский экземпляр бесплатно**!

При необходимости, Вы можете заказать печать календарей*** с вашими работами и после 23 июня в количестве до 30 экз. О стоимости тиража и отправке просим уточнять дополнительно по запросу на почту info@artmoskovia.com.

ВАЖНО! В готовых календарях надписи «Артмосковия artmoskovia.ru» на изображениях не будет. Данная надпись в превью публикуется для защиты смежных авторских прав.

_____________

* Печать календарей идет в сборном тираже и отправке Почтой России.

** По условиям Положения конкурса.

*** Редакция СМИ АртМосковия и партнёры не занимаются печатью календарей, а также свободным распространением готовой продукции. Наша цель — конкурс! Но, мы можем оказать дополнительную услугу по печати календарей участникам конкурса при необходимости.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.