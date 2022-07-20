18 июля в павильоне «Россия — моя история» на ВДНХ эксперты и молодежь искали пути к пониманию в рамках проекта «КОД: РОССИЯ».

Проект «КОД: РОССИЯ» — идея команды профессионалов в области политических проектов, маркетинга и профсоюзного движения «Прекрасное Создает Великое», созданной в рамках программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В поисках общего кода разных поколений россиян команда провела исследование смыслового поля современной молодежи из 41 региона России. Исследование – первый этап проекта общественных дискуссий и партнерств для регионов страны. По мнению команды, проект «КОД: РОССИЯ» сможет помочь поколениям «старших» и «молодых» найти контакт и достичь взаимопонимания, а также найти новые подходы к развитию молодежной политики в регионах России.

В онлайн-исследовании приняли участие более 500 молодых респондентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Курской, Томской, Тамбовской, Ростовской областей, Татарстана, Карелии, Дагестана, Пермского края и других регионов. Команда проекта задавала открытые вопросы, чтобы получить развернутое мнение о проблемах молодых людей, их мнение относительно власти, мира взрослых, политики и стратегии развития России.

В качестве экспертов и участников дискуссии выступили председатель Комитета общественных связей Москвы Екатерина Драгунова, омбудсмен по делам предпринимателей Москвы Татьяна Минеева, депутаты ГД РФ Александр Мажуга и Станислав Наумов, проректор мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина, член Общественной палаты РФ Наталья Кравченко, главред Daily Storm Алёна Сивкова. Модератор встречи – капитан команды проекта «Код: Россия», политконсультант, эксперт по PR и GR-коммуникациям Алена Август.

Исследование как повод для дискуссий

Что важного выделяет молодежь в своем смысловом поле? Это экономический и социальный блоки, ценности и огромный пласт, посвященный коммуникациям и деятельности.

Переживания касаются, в основном, вопросов безработицы и трудоустройства, финансового благополучия, получения образования, опасения – это экономический кризис и ухудшение международной обстановки, экологические проблемы, и чисто человеческих страхов одиночества, потери близких, разочарования. Среди жизненных целей на первом месте — семья, профессиональная самореализация, хочется отметить также ценность «стать счастливым».

В качестве важных перспектив молодежь выделяет вопросы развития спортивной и досуговой инфраструктуры, рост инвестиций в образование, поддержку государством инициатив молодежи. Притом многие указывают на необходимость улучшения информационной работы о проводимых мероприятиях, важности учета мнения всего массива молодежи, а не только «активного круга».

«Не слышал», «нет информации», «мало информации» — самая частая претензия к информированию о молодежных мероприятиях. Что интересно, даже те, кто говорят, что в мероприятиях участвуют редко, считают их качество недостаточным, многие говорят, что мероприятия становятся «пунктиками в красивом отчете». Важно исследовать в дальнейшем причины возникновения такого мнения, даже если оно ошибочно.

Молодежь на удивление неплохо оценивает работу власти в целом как регионе (39 %), так и на федеральном уровне (55 %). Интересная ситуация наблюдается в восприятии образа бизнесмена – как кажется молодежи, бизнесмены довольно критичны к молодым и не хотят вникать в их проблемы, при этом сама молодежь в своих оценках и рекомендациях бизнесу чаще позитивны.

В волонтерство вовлечены 64 % участников исследования и, судя по высказываниям, эта деятельность многим помогает найти понимающее окружение, чувствовать себя нужным, бороться с одиночеством – помогая другим, помогать и себе самим. Люди, занятые в волонтерстве, дают более высокие оценки молодежным проектам.

О том, насколько разнообразно смысловое поле современной молодежи, свидетельствует и общий массив, и ТОП-линейка личностей, указанных как авторитеты в области политики, культуры, спорта и общественной деятельности. Первые места в «ТОП-политика»: Владимир Путин (55 %), Сергей Лавров (20 %), Владимир Жириновский (17 %). «ТОП-бизнес» — Олег Тиньков (15 %), Павел Дуров (14 %), Сергей Галицкий (9 %), а за ним – Илон Маск (8 %). ТОП-культура – Александр Пушкин (11 %), Никита Михалков (7 %), Федор Достоевский (5 %). Константин Хабенский единственный указан в двух категориях – культура и общественная деятельность.

Подбор ключей к «КОД: РОССИЯ»

Алена Август, капитан команды проекта «КОД: РОССИЯ» отметила, что для инициаторов исследования было важным дать молодежи возможность высказаться:

«Мы не давали образцов ответов, стремясь уйти от принципа тестирования. Это довольно усложнило обработку результатов, ведь, по сути, у нас получилась масштабная фокус-группа, ведущая обсуждение в очень разных категориях на своем языке. Кто-то отвечал кратко, а кто-то писал историю своей жизни. Мы буквально поговорили с каждым из 507 человек. Как показывает исследование, чтобы понимать современную молодежь и строить эффективную молодежную политику, важно говорить со всей молодежью, тестируя предложения и собирая их, анализируя ситуацию в деталях. Проект «КОД: РОССИЯ» готов в этом помочь – провести стратегические сессии и дискуссии с вовлечением молодежи и лиц, принимающих решения, организовать общее пространство коммуникаций и.. еще много идей есть у нас в запасе!»

Депутат Государственной Думы Станислав Наумов активно включился в дискуссию с посылом:

«Это даже не социологическое, а психологическое исследование. Каждое мнение имеет свою ценность и имеет свою интерпретацию. Важно понять – что не является шаблоном, а является искренностью? Что называется позицией поколения? Напомню, что поколение — это каждые 12 лет. Было бы интересно найти противоречия!»

Председатель Комитета общественных связей Москвы Екатерина Драгунова поделилась своими данными:

«В Москве много ребят из других регионов. Мы не делим на наших и не наших. Мы провели тоже своё исследование со Сбербанком. Было интересно, куда молодёжь тратит деньги – явно же там, где им комфортнее. Также мы выявили, что на первом месте у молодежи: психология ЗОЖ, психология спорта, психология здравого смысла – и в этом мы созвучны».

Член Общественной Палаты РФ Наталья Кравченко поддержала идею исследования смыслового поля молодежи, предложив разобраться и с таким важным вопросом, как выбор профессии и ВУЗа, вопросами качества образования.

Омбудсмен по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева предложила молодежи активнее включаться в предпринимательскую среду – это поможет лучше ее узнать.

Проректор мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина подчеркнула, что молодежных проектов много не бывает, а значит, необходимо доносить до молодежи информацию о них.

В ходе дискуссии молодежь и эксперты нашли первые ключи к «КОД: РОССИЯ», а именно: свобода, любовь, образование, умение слышать.

После дискуссии участники посетили экскурсию по мультимедийной выставке «Петр Великий. Рождение империи», приуроченной к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I – что символично, ведь и Петр начинал свои усовершенствования всего и вся в довольно молодом возрасте. А значит – у российской молодежи есть потенциал.

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