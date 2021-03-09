Инвестиции в креатив: новая платформа Co-Fi позволит творцам получить финансирование

9 марта 2021 года в России запускается краудлендинговая платформа Co-Fi, благодаря которой представители креативных индустрий смогут получить деньги под залог интеллектуальных прав. Музыкантам, продюсерам, издателям, клипмейкерам и даже блогерам достаточно будет разместить заявку онлайн, обозначить необходимую сумму, процентную ставку и срок возврата средств. При этом желающим инвестировать в творческий проект будет предложено вложить деньги с доходностью 15–25% годовых.
Первыми заемщиками выступят студия «Союз», музыкальное издательство «Рэй Рекордс», компании «Союз мьюзик», «Русское кино» и «Лигалпикс». Как поясняет председатель совета директоров платформы Co-Fi Александр Сухотин, для крупных компаний софинансирование проекта под залог интеллектуальных прав — лучший способ диверсифицировать свои активы, а для непрофессиональных инвесторов — отличная возможность заработать без высоких рисков, став партнером успешных представителей отрасли с хорошей многолетней репутацией.
«Российские банки крайне неохотно принимают интеллектуальную собственность в качестве залога. Краудлендинговая платформа, где заемщики без посредников встречаются с инвесторами, призвана возместить рынку неповоротливость консервативной системы. А Со-Fi — это прорыв в финансировании креативных индустрий», – уверен Александр Сухотин.
Между тем платформа заинтересует не только профессиональных инвесторов. Все, кто хочет поддержать любимого музыканта, режиссера или видеоблогера, а также заработать на инвестициях в сфере кино и медиабизнеса, смогут вложиться в проект и разделить его успех. Контент-мейкеры смогут привести на платформу свою аудиторию, готовую не только лайкать артистов или отправлять им донаты, но и вкладываться в их творчество с перспективой последующей финансовой отдачи.
Важно отметить, что развитие краудлендинга в России — индикатор роста креативной экономики. Краудлендинг, в отличие от краудфандинга, формирует двусторонний контракт и дает возможность зарабатывать на производстве контента и создателям, и потребителям-инвесторам. Последние не «жертвуют» деньги как меценаты, а инвестируют, предоставляют займ под процент.
Co-Fi планирует внедрять новый механизм финансирования творческих проектов поэтапно. Сначала с погашением займов равными долями в течение определенного периода, затем линейка возможностей расширится до разумного максимума. Ведь каждый вид творческой деятельности имеет свои особенности. «Съемки видеоклипа — это один режим расходования заемных средств и погашения задолженности. Производство кинофильма — иной, здесь заемные средства логично вернуть после того, как фильм соберет кассу в прокате. Точно так же как сотовые операторы предлагают нам перейти с одного тарифа на другой, платформа будет адаптироваться и предлагать инвестиционные продукты под разные категории заемщиков и разные проекты», — поясняет Александр Сухотин.
Краудлендинговая платформа Co-Fi включена в реестр Банка России и сотрудничает с бюро кредитных историй. Пользователю не нужно открывать счет в каком-то конкретном банке. Чтобы привлекать инвестиции или инвестировать в проекты, не требуется личного присутствия заемщика или инвестора в офисе оператора платформы.
Старт платформы Co-Fi — это вывод отечественного инвестиционного потенциала на качественно новый уровень и новое дыхание для креативного рынка.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.