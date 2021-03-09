Инвестиции в креатив: новая платформа Co-Fi позволит творцам получить финансирование

9 мар­та 2021 года в Рос­сии запус­ка­ет­ся кра­уд­лен­дин­го­вая плат­фор­ма Co-Fi, бла­го­да­ря кото­рой пред­ста­ви­те­ли кре­а­тив­ных инду­стрий смо­гут полу­чить день­ги под залог интел­лек­ту­аль­ных прав. Музы­кан­там, про­дю­се­рам, изда­те­лям, кли­п­мей­ке­рам и даже бло­ге­рам доста­точ­но будет раз­ме­стить заяв­ку онлайн, обо­зна­чить необ­хо­ди­мую сум­му, про­цент­ную став­ку и срок воз­вра­та средств. При этом жела­ю­щим инве­сти­ро­вать в твор­че­ский про­ект будет пред­ло­же­но вло­жить день­ги с доход­но­стью 15–25% годовых.

Пер­вы­ми заем­щи­ка­ми высту­пят сту­дия «Союз», музы­каль­ное изда­тель­ство «Рэй Рекордс», ком­па­нии «Союз мью­зик», «Рус­ское кино» и «Лигал­пикс». Как пояс­ня­ет пред­се­да­тель сове­та дирек­то­ров плат­фор­мы Co-Fi Алек­сандр Сухо­тин, для круп­ных ком­па­ний софи­нан­си­ро­ва­ние про­ек­та под залог интел­лек­ту­аль­ных прав — луч­ший спо­соб дивер­си­фи­ци­ро­вать свои акти­вы, а для непро­фес­си­о­наль­ных инве­сто­ров — отлич­ная воз­мож­ность зара­бо­тать без высо­ких рис­ков, став парт­не­ром успеш­ных пред­ста­ви­те­лей отрас­ли с хоро­шей мно­го­лет­ней репутацией.

«Рос­сий­ские бан­ки крайне неохот­но при­ни­ма­ют интел­лек­ту­аль­ную соб­ствен­ность в каче­стве зало­га. Кра­уд­лен­дин­го­вая плат­фор­ма, где заем­щи­ки без посред­ни­ков встре­ча­ют­ся с инве­сто­ра­ми, при­зва­на воз­ме­стить рын­ку непо­во­рот­ли­вость кон­сер­ва­тив­ной систе­мы. А Со-Fi — это про­рыв в финан­си­ро­ва­нии кре­а­тив­ных инду­стрий», – уве­рен Алек­сандр Сухотин.

Меж­ду тем плат­фор­ма заин­те­ре­су­ет не толь­ко про­фес­си­о­наль­ных инве­сто­ров. Все, кто хочет под­дер­жать люби­мо­го музы­кан­та, режис­се­ра или виде­об­ло­ге­ра, а так­же зара­бо­тать на инве­сти­ци­ях в сфе­ре кино и медиа­биз­не­са, смо­гут вло­жить­ся в про­ект и раз­де­лить его успех. Кон­тент-мей­ке­ры смо­гут при­ве­сти на плат­фор­му свою ауди­то­рию, гото­вую не толь­ко лай­кать арти­стов или отправ­лять им дона­ты, но и вкла­ды­вать­ся в их твор­че­ство с пер­спек­ти­вой после­ду­ю­щей финан­со­вой отдачи.

Важ­но отме­тить, что раз­ви­тие кра­уд­лен­дин­га в Рос­сии — инди­ка­тор роста кре­а­тив­ной эко­но­ми­ки. Кра­уд­лен­динг, в отли­чие от кра­уд­фандин­га, фор­ми­ру­ет дву­сто­рон­ний кон­тракт и дает воз­мож­ность зара­ба­ты­вать на про­из­вод­стве кон­тен­та и созда­те­лям, и потре­би­те­лям-инве­сто­рам. Послед­ние не «жерт­ву­ют» день­ги как меце­на­ты, а инве­сти­ру­ют, предо­став­ля­ют займ под процент.

Co-Fi пла­ни­ру­ет внед­рять новый меха­низм финан­си­ро­ва­ния твор­че­ских про­ек­тов поэтап­но. Сна­ча­ла с пога­ше­ни­ем зай­мов рав­ны­ми доля­ми в тече­ние опре­де­лен­но­го пери­о­да, затем линей­ка воз­мож­но­стей рас­ши­рит­ся до разум­но­го мак­си­му­ма. Ведь каж­дый вид твор­че­ской дея­тель­но­сти име­ет свои осо­бен­но­сти. «Съем­ки видео­кли­па — это один режим рас­хо­до­ва­ния заем­ных средств и пога­ше­ния задол­жен­но­сти. Про­из­вод­ство кино­филь­ма — иной, здесь заем­ные сред­ства логич­но вер­нуть после того, как фильм собе­рет кас­су в про­ка­те. Точ­но так же как сото­вые опе­ра­то­ры пред­ла­га­ют нам перей­ти с одно­го тари­фа на дру­гой, плат­фор­ма будет адап­ти­ро­вать­ся и пред­ла­гать инве­сти­ци­он­ные про­дук­ты под раз­ные кате­го­рии заем­щи­ков и раз­ные про­ек­ты», — пояс­ня­ет Алек­сандр Сухотин.

Кра­уд­лен­дин­го­вая плат­фор­ма Co-Fi вклю­че­на в реестр Бан­ка Рос­сии и сотруд­ни­ча­ет с бюро кре­дит­ных исто­рий. Поль­зо­ва­те­лю не нуж­но откры­вать счет в каком-то кон­крет­ном бан­ке. Что­бы при­вле­кать инве­сти­ции или инве­сти­ро­вать в про­ек­ты, не тре­бу­ет­ся лич­но­го при­сут­ствия заем­щи­ка или инве­сто­ра в офи­се опе­ра­то­ра платформы.

Старт плат­фор­мы Co-Fi — это вывод оте­че­ствен­но­го инве­сти­ци­он­но­го потен­ци­а­ла на каче­ствен­но новый уро­вень и новое дыха­ние для кре­а­тив­но­го рынка.

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