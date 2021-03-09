Акцент на контент: IPQuorum 2021 собирает лидеров креативной экономики в Сколково

Клю­че­вое собы­тие года в обла­сти раз­ви­тия кре­а­тив­ных инду­стрий и интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти — IPQuorum 2021 — состо­ит­ся 26–27 апре­ля в Тех­но­пар­ке Инно­ва­ци­он­но­го цен­тра «Скол­ко­во» в фор­ма­те Tech for Content. Тема дело­вой про­грам­мы — новые тех­но­ло­гии для про­из­вод­ства, дис­три­бу­ции и моне­ти­за­ции кон­тен­та: от кино до музы­ки и теат­ра, от дизай­на, архи­тек­ту­ры до ресто­ран­но­го биз­не­са и совре­мен­но­го инжиниринга.

Кре­а­тив­ные инду­стрии в мире рас­тут на 15% в год и при­да­ют импульс роста более тра­ди­ци­он­ным отрас­лям эко­но­ми­ки. В Рос­сии локо­мо­ти­ва­ми кре­а­тив­ной эко­но­ми­ки высту­па­ют круп­ные горо­да с твор­че­ски­ми кла­сте­ра­ми, в беше­ном тем­пе раз­ви­ва­ют­ся аудио­ст­ри­минг, циф­ро­вые плат­фор­мы, элек­трон­ные услу­ги. По раз­ным оцен­кам, вклад кре­а­тив­ных инду­стрий в ВВП состав­ля­ет от 500 млрд до 3 трлн руб­лей в год. Взрыв­ным ростом потреб­ле­ния циф­ро­во­го кре­а­тив­но­го кон­тен­та был отме­чен пери­од каран­тин­ных ограничений.

Экс­пер­ты и участ­ни­ки рын­ка обсу­дят созда­ние ори­ги­наль­ных тех­но­ло­гий для твор­че­ства, защи­ту интел­лек­ту­аль­ных прав в циф­ро­вом и реаль­ном мире.

В этом году форум собе­рет 1500 участ­ни­ков из 30 стран мира. В тече­ние двух дней прой­дет более 60 сес­сий, дис­кус­сий и мастер-клас­сов. Спи­ке­ры — зару­беж­ные и рос­сий­ские экс­пер­ты в сфе­ре циф­ро­вых тех­но­ло­гий, транс­фор­ма­ции эко­но­ми­ки, наци­о­наль­ных кре­а­тив­ных инду­стрий и миро­во­го IP-рынка.

Орга­ни­за­то­ра­ми фору­ма высту­пят Мини­стер­ство куль­ту­ры Рос­сий­ской Феде­ра­ции, Фонд «Скол­ко­во», Ассо­ци­а­ция IPChain.

Интел­лек­ту­аль­ная соб­ствен­ность в совре­мен­ных эко­но­ми­че­ских отно­ше­ни­ях ста­ла важ­ней­шим биз­нес-акти­вом. Пред­се­да­тель прав­ле­ния Фон­да «Скол­ко­во» Игорь Дроз­дов отме­тил: «К сожа­ле­нию, на прак­ти­ке интел­лек­ту­аль­ная соб­ствен­ность до сих пор не вос­при­ни­ма­ет­ся мно­ги­ми как воз­мож­ный источ­ник суще­ствен­но­го дохо­да. Меж­ду тем зна­чи­тель­ная часть любо­го биз­не­са постро­е­на на исполь­зо­ва­нии резуль­та­тов интел­лек­ту­аль­ной дея­тель­но­сти, хотя мы об этом часто и не заду­мы­ва­ем­ся. Дизайн офи­са, бренд, тех­но­ло­гия про­из­вод­ства, а так­же циф­ро­вые тех­но­ло­гии (искус­ствен­ный интел­лект, плат­фор­мен­ные реше­ния и мно­гое дру­гое) явля­ют­ся про­дук­том твор­че­ской деятельности».

Пред­се­да­тель Коми­те­та РСПП по интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти и кре­а­тив­ным инду­стри­ям, пре­зи­дент Ассо­ци­а­ции IPChain Андрей Кри­чев­ский счи­та­ет одним из вызо­вов циф­ро­вой эко­но­ми­ки про­ти­во­ре­чие локаль­но­го и гло­баль­но­го: «Рынок циф­ро­во­го кон­тен­та к 2024 году вырас­тет почти на 520 млрд дол­ла­ров, а сред­не­го­до­вой темп роста соста­вит 15% во всем мире. Бла­го­да­ря тех­но­ло­ги­ям про­из­вод­ство и потреб­ле­ние твор­че­ских про­дук­тов при­об­ре­ли транс­гра­нич­ный харак­тер. При этом охра­на и защи­та интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти по-преж­не­му име­ют тер­ри­то­ри­аль­ный харак­тер. Сего­дня вза­и­мо­дей­ствие наци­о­наль­но­го интел­лек­ту­аль­но­го пра­ва и гло­баль­но­го рын­ка твор­че­ско­го про­дук­та, будь то в рам­ках патент­ной коопе­ра­ции или транс­гра­нич­ных элек­трон­ных сде­лок с объ­ек­та­ми автор­ско­го пра­ва, — важ­ней­ший вопрос дело­вой повестки».

В IPQuorum при­мут уча­стие пред­ста­ви­те­ли из Рос­сии, Нидер­лан­дов, Бра­зи­лии, Рес­пуб­ли­ки Корея, Индии, Фран­ции, Гер­ма­нии, Испа­нии, Изра­и­ля, ОАЭ, Казах­ста­на, Арме­нии, Гру­зии, Бела­ру­си, Азер­бай­джа­на, Узбе­ки­ста­на, Тур­ции, Кыр­гыз­ста­на, Син­га­пу­ра, Поль­ши, Япо­нии, ЮАР и дру­гих стран. По сло­вам пре­зи­ден­та Евразий­ско­го патент­но­го ведом­ства Сау­ле Тле­в­ле­со­вой, «циф­ро­вые инно­ва­ции про­дол­жа­ют заво­е­вы­вать мир, и патент­ное пра­во эффек­тив­но отве­ча­ет на этот вызов. Сего­дня ЕАПВ успеш­но рас­смат­ри­ва­ет заяв­ки на самые слож­ные и самые совре­мен­ные тех­но­ло­гии, откры­ва­ю­щие дверь в циф­ро­вое буду­щее Евразии».

Соор­га­ни­за­то­ра­ми и парт­не­ра­ми фору­ма ста­нут Рос­сий­ский союз про­мыш­лен­ни­ков и пред­при­ни­ма­те­лей (РСПП), Феде­ра­ция интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти (ФИС), Евразий­ская кон­фе­де­ра­ция обществ пра­во­об­ла­да­те­лей (ЕАКОП), Науч­но-обра­зо­ва­тель­ный центр интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти и циф­ро­вой эко­но­ми­ки Digital IP. Ком­му­ни­ка­ци­он­ный парт­нер фору­ма — агент­ство стра­те­ги­че­ских ком­му­ни­ка­ций «Prophet». Офи­ци­аль­ный парт­нер фору­ма — хол­динг «Газ­пром-медиа».

Как отме­тил гене­раль­ный дирек­тор хол­дин­га «Газ­пром-медиа» Алек­сандр Жаров, «медий­ная отрасль была одной из пер­вых, есте­ствен­но и орга­нич­но всту­пив­ших в циф­ро­вую эпо­ху. И сего­дня для нас циф­ро­вая транс­фор­ма­ция — клю­че­вой про­цесс в дол­го­сроч­ной стра­те­гии раз­ви­тия хол­дин­га. Уве­рен, что уже накоп­лен­ная в «Газ­пром-медиа» экс­пер­ти­за в обла­сти при­ме­не­ния новых циф­ро­вых тех­но­ло­гий в сфе­ре про­из­вод­ства, про­дви­же­ния, дис­три­бу­ции и моне­ти­за­ции кон­тен­та будет инте­рес­на участ­ни­кам IPQuorum. А для нас форум важен, преж­де все­го, как пло­щад­ка обсуж­де­ния и гене­ра­ции тех идей, кото­рые совсем ско­ро ста­нут нашим «зав­тра». И мы хотим быть в чис­ле его созда­те­лей и творцов».

Инфор­ма­ци­он­ны­ми парт­не­ра­ми IPQuorum 2021 высту­пят ТАСС, Forbes, «Рос­сий­ская газе­та», Союз жур­на­ли­стов Рос­сии, инфор­ма­ци­он­ное агент­ство InterMedia, «Арт­Мос­ко­вия», газе­та «Куль­ту­ра», Евразий­ская патент­ная орга­ни­за­ция (ЕАПО).

Все­го в зару­беж­ных и рос­сий­ских меро­при­я­ти­ях под меж­ду­на­род­ным ком­му­ни­ка­ци­он­ным брен­дом IPQuorum за послед­ние три года при­ня­ло уча­стие свы­ше 7 тысяч чело­век. Око­ло 600 экс­пер­тов из 39 стран высту­пи­ли спи­ке­ра­ми дело­вых про­грамм, мита­пов, круг­лых столов.

Для справ­ки:

Фонд «Скол­ко­во» – неком­мер­че­ская орга­ни­за­ция, создан­ная в 2010 году и испол­ня­ю­щая функ­ции управ­ля­ю­щей ком­па­нии Инно­ва­ци­он­но­го цен­тра «Скол­ко­во». Цель Фон­да – под­держ­ка тех­но­ло­ги­че­ско­го пред­при­ни­ма­тель­ства в Рос­сии и ком­мер­ци­а­ли­за­ция резуль­та­тов науч­но-иссле­до­ва­тель­ской деятельности.

Ассо­ци­а­ция IPChain созда­на в 2017 году Фон­дом «Скол­ко­во», Все­рос­сий­ской орга­ни­за­ци­ей интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти (ВОИС), НИУ «Выс­шая шко­ла эко­но­ми­ки» (НИУ ВШЭ), Рос­сий­ским сою­зом пра­во­об­ла­да­те­лей (РСП), Санкт-Петер­бург­ским наци­о­наль­ным иссле­до­ва­тель­ским уни­вер­си­те­том инфор­ма­ци­он­ных тех­но­ло­гий, меха­ни­ки и опти­ки (ИТМО), Рос­сий­ским автор­ским обще­ством (РАО), Ассо­ци­а­ци­ей пра­во­об­ла­да­те­лей по защи­те и управ­ле­нию автор­ски­ми пра­ва­ми в сфе­ре искус­ства (УПРАВИС), бан­ком «Новый век».

Парт­не­ра­ми Ассо­ци­а­ции и непо­сред­ствен­ны­ми участ­ни­ка­ми про­ек­та IPChain высту­па­ют Мини­стер­ство куль­ту­ры РФ, Мини­стер­ство обра­зо­ва­ния и нау­ки РФ, Феде­раль­ная служ­ба по интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти (Роспа­тент) и Феде­раль­ный инсти­тут про­мыш­лен­ной собственности.

Основ­ная цель Ассо­ци­а­ции IPChain — фор­ми­ро­ва­ние стан­дар­тов, тех­но­ло­гий и инстру­мен­тов вза­и­мо­дей­ствия участ­ни­ков рын­ка интел­лек­ту­аль­ных прав в циф­ро­вой среде.

IPQuorum – ком­му­ни­ка­ци­он­ный бренд – создан Ассо­ци­а­ци­ей IPChain и Евразий­ской кон­фе­де­ра­ци­ей обществ пра­во­об­ла­да­те­лей с целью орга­ни­за­ции посто­ян­но дей­ству­ю­щих меж­ду­на­род­ных ком­му­ни­ка­ци­он­ных пло­ща­док для диа­ло­га с миро­вым сооб­ще­ством по вопро­сам раз­ви­тия сфе­ры интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти в усло­ви­ях циф­ро­вой экономики.

IPQuorum – транс­гра­нич­ная ком­му­ни­ка­ци­он­ная сеть, кото­рая свя­зы­ва­ет участ­ни­ков миро­во­го рын­ка интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти, пред­ста­ви­те­лей твор­че­ских инду­стрий, отрас­ле­вых нова­то­ров, экс­пер­тов-визи­о­не­ров, вен­чур­ных инве­сто­ров, наци­о­наль­ных и меж­ду­на­род­ных регуляторов.

Под брен­дом IPQuorum на еже­год­ной осно­ве про­во­дит­ся серия меро­при­я­тий в Рос­сии и за рубе­жом. Ком­плекс выста­вок, кон­фе­рен­ций, дис­кус­сий, пре­зен­та­ций и биз­нес-сес­сий, при­зван­ный стать драй­ве­ром каче­ствен­ных изме­не­ний гло­баль­но­го рын­ка интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти, раз­ви­тия сфер изящ­ных (beaux-arts) и про­мыш­лен­ных искусств (arts industriels) как пол­но­прав­ных субъ­ек­тов циф­ро­вой экономики.

Рабо­та всех ком­му­ни­ка­ци­он­ных пло­ща­док IPQuorum направ­ле­на на поиск при­клад­ных инфра­струк­тур­ных и систе­мо­об­ра­зу­ю­щих реше­ний для инно­ва­ци­он­но­го раз­ви­тия сфе­ры интел­лек­ту­аль­ной собственности.

Флаг­ман­ским про­ек­том, реа­ли­зу­е­мым под брен­дом IPQuorum, явля­ет­ся Меж­ду­на­род­ный стра­те­ги­че­ский форум по интел­лек­ту­аль­ной собственности.

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