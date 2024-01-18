ИОТ-сообщество получило новый портал

ИОТ-университет и Modeus представили ИОТ-сообществу новый портал экосистемы Modeus и ИОТ-собщества.

На новом портале собраны все направления деятельности ИОТ-университета, ИОТ-консорциума и ИОТ-мероприятий, здесь будет публиковаться актуальная информация и экспертные мнения.

Владимир Рахтеенко, председатель Совета ИОТ-консорциума вузов, подчеркивает:

«ИОТ-сообщество растёт, а само понятие индивидуальных образовательных траекторий уверенно входит в жизнь университетов. На новом портале мы постарались дать ответы на все возможные вопросы — от «что такое ИОТ» до «почему это нужно» и «как реализовать». Такая тематическая «ИОТ-парковка» поможет быстрее разобраться с понятиями на начальном этапе, а экспертам глубже познакомиться со всем спектром подходов».

Ирина Гордина, директор мероприятий ИОТ-сообщества и главред информационных ресурсов, отмечает:

«Пять равноценных разделов нового портала представляют всю экосистему ИОТ - госповестку, объединение вузов, обучение и консалтинг, мероприятия сообщества и конкретные технические решения. Наша цель — показать, что гибкие системы работают: и в больших, и в малых вузах можно отладить новое качество управления образовательным результатом, были бы к этому готовы команды изменений! И поэтому в контенте мы идём через представления и результаты людей, которые уже решились возглавить и участвовать в таких командах».

Индивидуальные образовательные траектории вошли в новый проект стандарта высшего образования в РФ. Стандарт позволит выстроить индивидуальные образовательные траектории для студентов, а также получить несколько квалификаций сразу, об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании у Председателя Правительства России.

ИОТ-университет и ИОТ-консорциум являются ядром сообщества лидеров изменений высшего образования в направлении массовой индивидуализации Михаила Мишустина.