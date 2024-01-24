Бесплатные мастер-классы по камерной музыке фонда SoundOut в Москве

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В 2024 году благотворительный фонд культурно-просветительских проектов и поддержки талантливых музыкантов SoundOut проводит очередную третью серию очных бесплатных мастер-классов в Москве. Партнерами программы выступают Клуб «Александр», Музей Михаила Булгакова, Дом-музей Марины Цветаевой и Малый театр России.

Мастер-классы фонда SoundOut – это всегда интенсивный разносторонний подход к вопросу развития таланта и новых возможностей у юных музыкантов.

Главный акцент мастер-классов сделан на занятиях камерной музыкой.

По мнению организаторов курса и учредителей фонда SoundOut Елены и Антона Мойсеенко именно игра в камерном ансамбле способна наилучшим образом развить музыкальные способности и коммуникативные навыки у юных артистов.

Помимо занятий по камерной музыке предусмотрены уроки по специальности для проработки индивидуальных профессиональных качеств. Курс также дополняют занятия по актерскому мастерству и музыкальной психологии, что позволяет юным музыкантам вести себя на сцене свободно, сохранять контроль над телом и мыслями.

Особенностью программы мастер-классов является возможность принять участие в качестве слушателя всем желающим, не прошедшим конкурсный отбор. Это несомненый плюс ввиду ограниченного количества мест участников интенсива.

Традиционно начало всех занятий предворяет благотворительный концерт камерной музыки для кларнета и фортепиано в исполнении учредителей фонда Антона и Елены Мойсеенко.

Среди педагогов и наставников мастер-классов:

  • профессор МГК им. Чайковского Сергей Воронов (фортепиано),
  • доцент МГК им. Чайковского Антон Сильверстов (флейта),
  • ассистенты МГК им. Чайковского Леонид Железный (скрипка) и Фатима Дзусова (фортепиано),
  • концертмейстер группы виолончелей МГАСО Антон Булкин (виолончель),
  • первый гобой ГАСК России и Нижегородского театра оперы и балета Владислав Врублевский (гобой),
  • первый кларнет БСО им. Чайковского, преподаватель КМТИ им. Вишневской,
  • соучредитель фонда SoundOut Антон Мойсеенко (кларнет),
  • лауреат международных конкурсов, педагог, лектор, соучредитель фонда SoundOut Елена Мойсеенко (фортепиано),
  • артист Малого театра России, преподаватель ВТУ им. М. С. Щепкина Константин Юдаев,
  • музыкальный терапевт, психолог Наталия Колмогорова и др.

Неотъемлемой частью программы мастер-классов является экскурсия по закулисью Малого театра. На ней ребята знакомятся с театральным миром изнутри, узнают историю театра, видят принципы работы света и звука, что несомненно расширяет кругозор юных артистов и дает понимание как работают механизмы сцены.

По традиции каждая серия мастер-классов завершается гала-концертом участников интенсива, на котором юные музыканты демонстрируют результаты своей кропотливой работы под руководством наставников, выступая на профессиональной сцене в роли рассказчиков и артистов различных камерных ансамблей.

Фонд «SoundOut» — благотворительный частный фонд, учрежденный в 2020 году на базе просветительского проекта SoundOut.

Фонд создан по инициативе Антона и Елены Мойсеенко – сооснователей проекта SoundOut. ​ Фонд работает как творческая мастерская по созданию уникальных концертно-просветительских программ, поиску юных талантов, организации их совершенствования и профессиональной поддержке. Деятельность Фонда направлена на осуществление нескольких важнейших функций: просветительскую, образовательную и благотворительную.  Приоритетами фонда являются: регулярное проведение концертов-лекций, мастер-классов, поиск и системная материальная поддержка юных талантливых музыкантов, их интеграция в общемировое культурное пространство, развитие их творческого потенциала.

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