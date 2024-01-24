Бесплатные мастер-классы по камерной музыке фонда SoundOut в Москве

В 2024 году благотворительный фонд культурно-просветительских проектов и поддержки талантливых музыкантов SoundOut проводит очередную третью серию очных бесплатных мастер-классов в Москве. Партнерами программы выступают Клуб «Александр», Музей Михаила Булгакова, Дом-музей Марины Цветаевой и Малый театр России.

Мастер-классы фонда SoundOut – это всегда интенсивный разносторонний подход к вопросу развития таланта и новых возможностей у юных музыкантов.

Главный акцент мастер-классов сделан на занятиях камерной музыкой.

По мнению организаторов курса и учредителей фонда SoundOut Елены и Антона Мойсеенко именно игра в камерном ансамбле способна наилучшим образом развить музыкальные способности и коммуникативные навыки у юных артистов.

Помимо занятий по камерной музыке предусмотрены уроки по специальности для проработки индивидуальных профессиональных качеств. Курс также дополняют занятия по актерскому мастерству и музыкальной психологии, что позволяет юным музыкантам вести себя на сцене свободно, сохранять контроль над телом и мыслями.

Особенностью программы мастер-классов является возможность принять участие в качестве слушателя всем желающим, не прошедшим конкурсный отбор. Это несомненый плюс ввиду ограниченного количества мест участников интенсива.

Традиционно начало всех занятий предворяет благотворительный концерт камерной музыки для кларнета и фортепиано в исполнении учредителей фонда Антона и Елены Мойсеенко.

Среди педагогов и наставников мастер-классов:

профессор МГК им. Чайковского Сергей Воронов (фортепиано),

доцент МГК им. Чайковского Антон Сильверстов (флейта),

ассистенты МГК им. Чайковского Леонид Железный (скрипка) и Фатима Дзусова (фортепиано),

концертмейстер группы виолончелей МГАСО Антон Булкин (виолончель),

первый гобой ГАСК России и Нижегородского театра оперы и балета Владислав Врублевский (гобой),

первый кларнет БСО им. Чайковского, преподаватель КМТИ им. Вишневской,

соучредитель фонда SoundOut Антон Мойсеенко (кларнет),

лауреат международных конкурсов, педагог, лектор, соучредитель фонда SoundOut Елена Мойсеенко (фортепиано),

артист Малого театра России, преподаватель ВТУ им. М. С. Щепкина Константин Юдаев,

музыкальный терапевт, психолог Наталия Колмогорова и др.

Неотъемлемой частью программы мастер-классов является экскурсия по закулисью Малого театра. На ней ребята знакомятся с театральным миром изнутри, узнают историю театра, видят принципы работы света и звука, что несомненно расширяет кругозор юных артистов и дает понимание как работают механизмы сцены.

По традиции каждая серия мастер-классов завершается гала-концертом участников интенсива, на котором юные музыканты демонстрируют результаты своей кропотливой работы под руководством наставников, выступая на профессиональной сцене в роли рассказчиков и артистов различных камерных ансамблей.

Фонд «SoundOut» — благотворительный частный фонд, учрежденный в 2020 году на базе просветительского проекта SoundOut.

Фонд создан по инициативе Антона и Елены Мойсеенко – сооснователей проекта SoundOut. ​ Фонд работает как творческая мастерская по созданию уникальных концертно-просветительских программ, поиску юных талантов, организации их совершенствования и профессиональной поддержке. Деятельность Фонда направлена на осуществление нескольких важнейших функций: просветительскую, образовательную и благотворительную. Приоритетами фонда являются: регулярное проведение концертов-лекций, мастер-классов, поиск и системная материальная поддержка юных талантливых музыкантов, их интеграция в общемировое культурное пространство, развитие их творческого потенциала.