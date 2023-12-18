Павел Музыка рассказал про новое решение Modeus Start

Павел Музыка, генеральный директор ИОТ-университета, главный архитектор платформы Modeus в завершение года провел открытый вебинар «Диапазон индивидуализации и техническое обеспечение: лучшие практики ИОТ в мировых и отечественных университетах».

На вебинаре разобрали два аспекта гибких образовательных моделей.

Во-первых, сами образовательные модели, в каких формах может проявляться индивидуализация, ее диапазон - от максимально жестких образовательных программ до максимально гибких.

Во-вторых, техническое обеспечение, как можно поддержать индивидуализацию в университете, какие сервисы для этого нужны, какие изменения в цифровом ландшафте университета должны произойти, чтобы полноценно поддержать тот или иной тип индивидуализации образовательной модели.

Павел Музыка рассказал о широком спектре моделей на кейсах зарубежных и отечественных университетов.

Слушатели подробно обсудили уровни гибкости образовательной модели университетов: выбор образовательной программы, возможности и варианты выбора майнера, а также мейджора внутри периода обучения, варианты их одновременного выбора, выборы двойного мейджора, открытые программы (open curriculum), пространства неограниченных элективов и предельный уровень гибкости, когда студенты могут выбирать курсы за пределами своего домашнего университета.

Особый интерес вызвала дискуссия о технологической поддержке индивидуализации образования в университете, в этом у ИОТ-университета богатейший опыт и наработанные практики.

Сейчас на рынок выводится новое решение - Modeus Start, которое позволяет сделать выбор. Это решение позволяет попилотировать выбор, понять, как организовывать выборные кампании, как коллектив университета на это реагирует, как студенты воспринимают выбор. На небольшом объеме это может быть 200-300 студентов, остальные процессы могут быть управляемы и в ручном виде на пилотировании.

Также у команды платформы есть конфигурация Modeus Лайт, которая позволяет в более обширном пилотном проекте это отработать.

И, конечно, полноценный Modeus, который покрывает все возможные кейсы.

По словам Павла Музыки, к команде Modeus часто обращаются с вопросом об объеме изменений, которые необходимо сделать в первую очередь: «По опыту реализованных проектов можно сказать, что начинать внедрение индивидуализации можно с небольших изменений, объем которых зависит от задач и исходной ситуации. Мы готовы заходить в плотную коммуникацию по тому, какая конфигурация будет допустима и применима именно в этой конкретной ситуации. С возможностями можно ознакомиться на лендинге нашего флагманского продукта, на Modeus, и записаться на демонстрацию и бесплатную консультацию по практикам индивидуализации. Либо, если интересен Modeus Start, и хочется попробовать выбор, посмотреть более подробно возможности, которые там доступны и записаться на демонстрацию».