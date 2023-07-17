IPI Award провела дискуссию по инновационному дизайну общественных пространств

В рамках общероссийской профессиональной премии Innovative Public Interiors Award (IPI Award) 11 июля состоялась публичная дискуссия «Инновации в дизайне общественных пространств. Изменение пользовательских сценариев». Мероприятие проходило в галерее современного искусства и коллекционного дизайна «Высота». Главная тема дискуссии – пользовательские сценарии: как они транслируются в интерьеры и как их можно сделать элементом инноваций. Модератором дискуссии была Елена Петухова, руководитель оргкомитета премии IPI Award.

В мероприятии приняли участие лауреаты и победители IPI Award 2022, а также известные архитекторы и авторы концепций общественных интерьеров, которые готовы подавать свои проекты в этом году. В соответствии с номинациями Премии («Здоровье», «Образование», «Ритейл», «Культура», «Спорт», «Реконструкция», «Туризм» и «Рестораны») темы дискуссии охватывали интерьеры различных типологий – от создания детских пространств до реконструкции и реставрации исторических зданий. Архитекторы и руководители проектов обсудили новые нестандартные подходы в проектировании образовательных и детских центров («Ателье» в Доме культуры «ГЭС-2»), спортивных объектов (экстрим-парк «УРАМ» в Казани) и культурных институций (реконструкция вокзала в Иваново и реставрация Фабрики-кухни в Самаре).

Открыла дискуссию Юлия Тряскина, партнер UNK Interiors и идеолог Премии: «Наше общество меняется и меняется система ценностей, от культа потребления мы переходим к осознанию ценности смыслов. На смену приоритета эстетики приходит стремление к постановке и решению сверхзадач, способных реально повлиять на качество жизни людей, находящихся в том или ином пространстве. Такими сверхзадачами может быть широкий спектр функций: безбарьерное пространство, комфортное пребывание, гармонизация светового и колористического оформления, оптимизация экономики, экологические и устойчивые решения и так далее. На первый план выходит миссия пространства, задача для которой создан данный интерьер».

О новых функциях современных общественных пространств и ключевых трендах в медицине и туризме рассказала Дария Женихова, режиссер, куратор, продюсер, эксперт в области социокультурных стратегий и генеральный директор «Культура потребления». Один из таких трендов – изменение функций, рост технологий и адаптация интерьеров под запросы аудитории. Сегодня медицинские центры становятся все больше похожи на технологичные хабы и зоны рекреации. Большое значение уделяется телемедицине и профилактике заболеваний. В гостиничном бизнесе известные пятизвездочные отели проводят ребрендинг и редизайн, чтобы лучше соответствовать их изменившейся аудитории – молодым предпринимателям. По своей сути гостиницы превращаются либо в универсальные «отели для интровертов» либо, наоборот, в места, где можно узнать как можно больше людей.

Общественные пространства становятся все более продуманными с точки зрения пользовательских сценариев, физического и психологического комфорта, безопасности, дизайна и функций. «Ателье» в Доме культуры «ГЭС-2» – образец инновационного подхода к перезапуску алгоритмов поведения детей и их родителей в относительно небольшом пространстве (256 м2). Этот интерьер – победитель премии прошлого года. Его главные принципы – абсолютная свобода и мотивация к творчеству. Площадь пространства «Ателье» разделена на две зоны: Лес и Мастерскую, оно одновременно напоминает сказочную декорацию и класс для занятий со множеством интересных артефактов. На дискуссии о создании концепции проекта и ее воплощении рассказали Катя Порутчик, независимая кураторка, одна из создательниц проекта и Ольга Безух, фасилитаторка «Ателье».

Другой проект инновационного решения для детей, подростков и их родителей – экстрим-парк «УРАМ» – первый парк, открывшийся в рамках реализации стратегии развития набережной реки Казанки. Концепцию крытого экстрим-парка разработал консорциум архитектурно-строительной компании «Легато Спортивная Архитектура» и бюро KOSMOS. Анастасия Баширова, креативный директор «Легато Спортивная Архитектура», отметила, что это молодежное пространство, расположенное в самом центре Казани, позволило изменить сценарии поведения людей. «Когда мы прорабатывали эти пользовательские пути, элементы дизайна, мы следили за тем, чтобы каждый человек получил свою часть идентификации с этим местом и вернулся. Открытые части спроектированы так, что улица проходит по всему периметру площадки. Это свободное место и для райдеров, и для посетителей, приходят дети с родителями, и тоже хотят быть участниками спортивного действия». Важную роль в успехе проекта сыграло то, что изначально сами жители Казани проявили инициативу к созданию парка.

Городская среда и ее трансформация под потребности людей – тема, которую изучает Андрей Киселев, руководитель проекта sintez.space – экспериментальной проектной лаборатории ИОН РАНХиГС. Он отметил, что при помощи новых технологий, таких как нейросети, можно разработать большое число вариантов интерьеров, которые адаптируются под желания заказчиков.

Использование технологий не во вред, а для развития интерьеров общественных пространств – не менее важная тема, чем инновационность.

Валентина Кузина, дизайнер, совладелец и креативный директор мануфактуры ОКНА ДОМ, владелец галереи современного искусства и коллекционного дизайна «Высота», рассказала о реставрации культурного наследия. «В каком-то смысле наша инновационность – в отсутствии инноваций и сохранении исторического опыта. Работа с объектами культурного наследия накладывает неизгладимый отпечаток на подходе к восприятию архитектуры. Хочется, чтобы не обрывалась связь с историей, и все архитектурные детали не теряли свою аутентичность. Например, для самарской Фабрики-кухни в стиле конструктивизм мы разработали и воспроизвели двойные деревянные рамы, сделанные по нескольким сохранившимся образцам 30-х годов, чтобы придать зданию его первоначальный вид».

Проект реконструкции вокзала в Иваново – пример такого же бережного отношения к культурному наследию. Один из его авторов – сооснователь Faber Group Борис Матвеев – рассказал о том, как была продумана концепция реконструкции, заключающаяся в «коллаборации между традиционной архитектурой и инновациями». Архитекторы Faber Group разработали новые маршруты передвижения пассажиров, которые могут курсировать между двумя залами – красным и синим. Интерьер синего зала дополнила современная инфраструктура, обеспечивающая удобство и безопасность пассажиров, в том числе маломобильных. Красный зал-трансформер получил новую функцию городского арт-пространства, где проводятся выставки, концерты, городские форумы и лекции. В результате реконструкции авангардное здание стало не только важным объектом транспортной инфраструктуры, но и центром культурных и общественных мероприятий для всего региона. Это здание стало лауреатом премии IPI Award 2022 в категории «Реконструкция».

«Наша премия – не просто конкурс. Это поиск инновационных и ответственных решений и их популяризация. Для нас принципиальны инновации в технической сфере, экология и устойчивость. Нам важно некое визионерство и развитие на перспективу. И, конечно, социальный эффект, те самые пользовательские сценарии. Мы ждем в этом году интерьеры, где архитектор создает более совершенное пространство, творчески раскрепощающее, развивающее человека. Место, где архитектура действительно становится актором и субъектом жизни человека, то есть полноценным участником и элементом воздействия, определяющим качество человеческой жизни», - резюмировала Елена Петухова.

Напомним, что заявки на конкурс принимаются до 31 августа. Выдвигать объекты может любой представитель команды проекта: архитектор, девелопер, заказчик. Одна компания вправе подать до трех заявок. В конкурсе могут участвовать общественные пространства, реализованные не более пяти лет назад.

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