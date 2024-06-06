Пушкин в поиске Яндекса

К 225-летию Пушкина Яндекс запустил спецпроект, объединивший творчество поэта и современность. На странице проекта можно узнать, какие произведения Пушкина ищут чаще всего, и посмотреть трейлеры к нескольким книгам, как если бы они были фильмами. Кадры для трейлеров сгенерировала нейросеть YandexART. В итоге поэма «Руслан и Людмила» представлена как фэнтези-сага, а «Пиковая дама» — как психологический триллер.
Посетители сайта увидят, какие слова Пушкин употреблял чаще других авторов, какое время года он любил, какая у него была любимая игра и любимое блюдо. Нейро помог найти один ответ на каждый вопрос, а Шедеврум дополнил их иллюстрациями.
Помимо спецпроекта, Яндекс подготовил статистику о том, что хотят знать люди о самом Пушкине: какими сторонами его жизни интересуются, что хотят знать о его детстве, какие слухи и факты проверяют.
Популярные вопросы о Пушкине
Самый популярный вопрос о Пушкине — где и когда он родился. На втором месте вопрос, кто убил Пушкина, а на третьем — где он учился. Пользователи интересуются также обстоятельствами личной жизни поэта: сколько женщин у него было, как звали его жену, где он венчался, сколько у него было детей. Часть вопросов посвящены детским годам Пушкина. Самые популярные из них: где жил будущий поэт, кто его воспитывал, на каком языке он говорил, чем любил заниматься и как его называла няня.
Что хотят знать о Пушкине
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Отдельная тема — это вопросы о друзьях. Чаще всего пользователи спрашивают про лицейских друзей Пушкина, которые фигурируют во многих стихах. Наиболее популярны в поиске Пущин, Дельвиг и Кюхельбекер. Пользователи спрашивают и про друзей поэта, с которыми его не связывает лицейское братство. Среди них, например, Петр Вяземский, Денис Давыдов, Александр Тургенев.
Кем из друзей интересуются
- Иван Пущин;
- Антон Дельвиг;
- Вильгельм Кюхельбекер;
- Александр Горчаков;
- Иван Малиновский;
- Василий Жуковский;
- Константин Данзас;
- Петр Чаадаев;
- Федор Матюшкин;
- Николай Корсаков;
- Петр Вяземский;
- Елизавета Хитрово;
- Павел Нащокин;
- Владимир Вольховский;
- Михаил Яковлев;
- Сергей Соболевский;
- Александр Тургенев;
- Денис Давыдов;
- Алексей Илличевский;
- Пётр Плетнёв;
- Модест Корф.
Какие факты и слухи проверяют
Среди вопросов о Пушкине есть целый пласт вопросов со словами «правда ли, что» и «есть ли». С их помощью пользователи ищут факты и проверяют информацию, которая вызывает у них сомнение. Самый популярный вопрос этого типа — были ли у Пушкина дети. На втором месте вопрос, был ли Пушкин декабристом, а на третьем — был ли Пушкин в ссылке. Есть и довольно неожиданные вопросы: например, был ли Пушкин блондином и правда ли, что Пушкин и Дюма — это один и тот же человек.