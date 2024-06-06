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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUПушкин в поиске Яндекса

Пушкин в поиске Яндекса

editor
By editor
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пушкин в яндексе

К 225-летию Пушкина Яндекс запустил спецпроект, объединивший творчество поэта и современность. На странице проекта можно узнать, какие произведения Пушкина ищут чаще всего, и посмотреть трейлеры к нескольким книгам, как если бы они были фильмами. Кадры для трейлеров сгенерировала нейросеть YandexART. В итоге поэма «Руслан и Людмила» представлена как фэнтези-сага, а «Пиковая дама» — как психологический триллер.

Посетители сайта увидят, какие слова Пушкин употреблял чаще других авторов, какое время года он любил, какая у него была любимая игра и любимое блюдо. Нейро помог найти один ответ на каждый вопрос, а Шедеврум дополнил их иллюстрациями.

Помимо спецпроекта, Яндекс подготовил статистику о том, что хотят знать люди о самом Пушкине: какими сторонами его жизни интересуются, что хотят знать о его детстве, какие слухи и факты проверяют.

Популярные вопросы о Пушкине

Самый популярный вопрос о Пушкине — где и когда он родился. На втором месте вопрос, кто убил Пушкина, а на третьем — где он учился. Пользователи интересуются также обстоятельствами личной жизни поэта: сколько женщин у него было, как звали его жену, где он венчался, сколько у него было детей. Часть вопросов посвящены детским годам Пушкина. Самые популярные из них: где жил будущий поэт, кто его воспитывал, на каком языке он говорил, чем любил заниматься и как его называла няня.

Что хотят знать о Пушкине

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Отдельная тема — это вопросы о друзьях. Чаще всего пользователи спрашивают про лицейских друзей Пушкина, которые фигурируют во многих стихах. Наиболее популярны в поиске Пущин, Дельвиг и Кюхельбекер. Пользователи спрашивают и про друзей поэта, с которыми его не связывает лицейское братство. Среди них, например, Петр Вяземский, Денис Давыдов, Александр Тургенев.

Кем из друзей интересуются

  • Иван Пущин;
  • Антон Дельвиг;
  • Вильгельм Кюхельбекер;
  • Александр Горчаков;
  • Иван Малиновский;
  • Василий Жуковский;
  • Константин Данзас;
  • Петр Чаадаев;
  • Федор Матюшкин;
  • Николай Корсаков;
  • Петр Вяземский;
  • Елизавета Хитрово;
  • Павел Нащокин;
  • Владимир Вольховский;
  • Михаил Яковлев;
  • Сергей Соболевский;
  • Александр Тургенев;
  • Денис Давыдов;
  • Алексей Илличевский;
  • Пётр Плетнёв;
  • Модест Корф.

Какие факты и слухи проверяют

Среди вопросов о Пушкине есть целый пласт вопросов со словами «правда ли, что» и «есть ли». С их помощью пользователи ищут факты и проверяют информацию, которая вызывает у них сомнение. Самый популярный вопрос этого типа — были ли у Пушкина дети. На втором месте вопрос, был ли Пушкин декабристом, а на третьем — был ли Пушкин в ссылке. Есть и довольно неожиданные вопросы: например, был ли Пушкин блондином и правда ли, что Пушкин и Дюма — это один и тот же человек.

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