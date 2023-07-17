Калужский филиал Музея Победы открыл выставки ко Дню города Жукова

15 июля филиал Музея Победы в Калужской области – «Музей Г.К. Жукова» открыл выставки в рамках празднования Дня города Жукова. Две экспозиции, посвященные истории города и известным личностям, будут работать на площадке музея и в городском сквере.

«В День города Жукова Калужский филиал Музея Победы рассказал жителям о выдающихся земляках, внесших достойный вклад в развитие родного города и всей страны», – рассказали в Музее Победы.

В «Музее Г.К. Жукова» состоялось открытие выставки «Родина Жукова». Выставочный проект приурочен к 35-летию архитектурно-скульптурной композиции «Родина маршала Жукова» в деревне Стрелковка и рассказывает обо всех этапах строительства мемориального комплекса. Посетители смогут увидеть десятки архивных фотографий из фондов Калужского филиала Музея Победы и узнать о строительстве памятников в историческом месте и реконструкции родительского дома Жуковых.

«35 лет назад, 16 июля 1988 года, в память о легендарном Маршале Победы Георгии Константиновиче Жукове была торжественно открыта архитектурно-скульптурная композиция «Родина маршала Жукова» в деревне Стрелковке, на малой родине полководца, о которой он сохранил трогательные и теплые воспоминания до последних лет жизни. Сегодня — это историческое памятное место, куда приходят школьники, местные жители и туристы, чтобы узнать, где начинал свой путь прославленный военачальник», – подчеркнули в Музее Победы.

Еще одну выставку «Музей Г.К. Жукова» представил в городском сквере им. А.И. Берга. Жителям и гостям города покажут фотодокументальную планшетную выставку «Жуков известный и неизвестный». На выставке представлены 25 планшетов с копиями фотографий и документов из фондов Калужского филиала Музея Победы, рассказывающих об истории Жуковской земли с древнейших времен до наших дней и о живших здесь людях. Среди них – Герои Советского Союза Михаил Гурьянов и Семен Романов, врач Николай Всесвятский, спасший Георгия Жукова от тяжелой болезни, Сергей Ремизов — первый учитель Жукова, и, конечно же, сам Маршал Победы.

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