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Домой366INFO.RUИРИ подвел итоги конкурса на создание молодежного контента

ИРИ подвел итоги конкурса на создание молодежного контента

editor
By editor
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Институт развития интернета (АНО «ИРИ») объявил победителей конкурса на создание молодежного контента. Сумма поддержки составит 2,7 млрд рублей.

Всего в рамках отбора поддержано 90 из 134 проектов, допущенных до очной защиты перед экспертами Продюсерского совета. Больше половины из них – 59 победителей – проекты в блогосфере. По направлению «Мультиформатный контент» поддержку получит 31 проект.

«Темы проектов-победителей очень разные – от актуальной новостной повестки, науки, образования и культуры до предпринимательства, жизни в регионах, выбора профессии, семейных ценностей и национальных традиций. Нас радует, что создатели контента пробуют новые жанры и форматы, чтобы их проекты доходили до целевой аудитории. Например, впервые у нас будет проект во вселенной Roblox, будет контент, созданный с активным использованием нейросетей. ИРИ будет внимательно следить за тем, как отреагирует аудитория и какие темы и форматы окажутся наиболее востребованными», – отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Среди веб-сериалов, которые получат поддержку – комедийные проекты «Курицы VS коровы» о молодых предпринимателях-аграриях и «Дидюшкино LIVE» о молодом чиновнике поселковой администрации, ведущем свой блог, детективный сериал «Участковый – Саша» о выпускнике академии МВД, которого переводят участковым в отдаленную деревню, документальный проект о современной рок-музыке и инди-исполнителях «Громко и честно» и другие работы.

Среди документальных проектов – сериал о молодежных православных сообществах «Православные зумеры», новый сезон проекта «Цифровая броня» о киберпреступлениях в России, ведущим которого выступит Андрей Малахов, авторский проект Марии Шаховой о российских гениях прошлого и настоящего «НеНовости» и другие.

В числе победителей в жанре шоу – реалити «Стендап на выезде», в котором комики будут собирать материал для стендапа, обучаясь разным профессиям, спортивно-образовательное тревел-шоу «Спортивная сессия» о системе занятий спортом в вузах, новый сезон проекта «Хайканутые» с блогерами, покоряющими самые труднодоступные горные тропы страны, реалити «Будни вожатого», где молодая семейная пара, создавшая научный лагерь для подростков, сталкивается с проблемой выживания в жестком мире бизнеса, и другие проекты.

Среди победителей по направлению «Мультиформатные проекты» – виртуальный парк развлечений «Роблоград» о российской культуре и традициях в популярной игре Roblox, просветительский цикл о легендах народов России «Народы России: легенды», серия интерактивных видео «Ожившая история», в которых «оживут» знаменитые полотна российских художников, образовательный проект «Не может быть! Или приключения Забавы» о девочке из СССР, которая попадает в современную Россию, проект «Военкоры» о военных корреспондентах ТАСС периода Великой Отечественной войны и их современниках, освещающих ход СВО.

Все проекты должны быть реализованы до 14 ноября 2025 года.

Заявки на создание молодежного контента принимались с 15 октября по 15 ноября 2024 года. На участие в конкурсном отборе была подана 661 заявка. По результатам проведения экспертной оценки проектов до очной защиты было допущено 134 проекта.

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