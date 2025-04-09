Коммерческая выручка российских компаний в сфере анимации за последние 5 лет увеличилась на 54 процента и в 2024 году достигла 12,3 млрд рублей, сообщила руководитель Агентства креативных индустрий (АКИ) Москвы Гюльнара Агамова.

«Анимация одна из перспективных отраслей креативной экономики России. Согласно исследованию Агентства креативных индустрий Москвы, коммерческая выручка российских компаний в сфере анимации за последние 5 лет увеличилась на 54 процентов и 2024 году достигла 12,3 млрд рублей», — сказала Гюльнара Агамова на пресс-конференции ТАСС, посвященной отмечаемому 8 апреля Дню российской анимации.

По ее словам, развитие сферы анимации укрепит креативную экономику Москвы и сформирует новые точки роста для другого креативного бизнеса. В этом году в Москве откроется кластер видеоигр и анимации, который будет оснащен звукозаписывающей студией и студией моушн-дизайна. Возможностью стать резидентом уже заинтересовались почти 20 анимационных студий.

«Резиденты кластера смогут пользоваться инфраструктурой кластера, которая захватывает полный цикл разработки анимационных и видеоигровых проектов от прототипирования до реализации. Для них будут организованы мероприятия с участием международных делегаций, выставки, презентации и экскурсии. Это поможет компаниям развивать свои продукты за пределами России и находить новых клиентов за границей», — добавила Гюльнара Агамова.

Анимационные и видеоигровые студии Москвы могут подать заявку на резидентство в первом в России кластере видеоигр и анимации на сайте Агентства креативных индустрий (АКИ) Москвы.