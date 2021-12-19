Ирина Бажанова: Куда поехать на новогодние праздники?

Кострома

Снег под фонарями Дворянского собрания. Photo Timur Kostroma. 2015. Russian winter

Во-первых, Кострома недалеко от Москвы. Во-вторых, Кострома, с подачи драматурга Островского, родина Снегурочки, и в городе есть её терем. Взрослым там обычно нравится ледяной бар с некрепкой медовухой, а детям — вся остальная программа, теплая и веселая. Сначала ребят на улице втречают и смешат домовые, потом они смотрят кукольное представление в тереме, а затем к детям выходит сама Снегурочка и водит их по своим хоромам. Вообще, в Костроме несколько интересных музеев — например, Дворянское собрание, которое понравится взрослым, или музей Сыра — для всей семьи. В последнем много развлекательного интерактива. Под Костромой есть уникальные лосиная ферма, где приручили и доят лосих, а их лосят можно погладить и покормить морковкой. Это умилительно и интересно. Вокруг Костромы также есть несколько мест с домиками в аренду, с банями, с горками — для санок и ватрушек, и красивым сосновым бором.

Мурманская область

Природа зимой. Фото @_SeverPost_

Зима — самое удачное время, чтобы увидеть северное сияние, и для этого не обязательно ехать в Лапландию. В Мурманской области множество мест, где можно остановиться на несколько дней и наблюдать северное сияние во всей его грандиозной красе. А недалеко от Мурманска есть отель с прозрачными шатрами-баблами, из которых сиянием можно любоваться, не вставая с кровати. В парке отдыха «Северное сияние» — стадо северных оленей, которых туристы могут покормить ягелем. Последний не зазорно попробовать и самим: чипсы из ягеля — популярный в мурманской области сувенир. Тем, кто не любит сидеть на одном месте больше пары дней, имеет смысл доехать до Кировска и покататься на горных лыжах в Хибинах, или поехать в одну из саамских деревень, чтобы познакомиться с бытом саамов и снова потискать оленей. Можно добраться и до Териберки — посмотреть на засыпанного снегом левиафана — скелет кита, которого Андрей Звягинцев снимал в одноименном фильме.

Мальская Долина

Говорят, в этих местах в Псковской области искал вдохновение Николай Рерих, и можно понять, почему — тут очень живописно. Долина с петляющей рекой и высокими берегами, на которых тут и там стоят церкви и монастыри, является частью музея-заповедника. На одном из склонов на высоком берегу в природно-ландшафтном парке «Мальская Долина» есть туристический комплекс с домиками в уютном скандинавском стиле, с подъемником и простыми горнолыжными трассами, на которых удобно учить кататься детишек. Есть тут и большой веревочный парк, частично открытый зимой, и маршруты для беговых лыж, и панорамный ресторан, и баня с горячей бочкой на улице. Это укромное местечко, рассчитанное на небольшое число людей чудесно подходит для семейного побега из мегаполиса. Если станет скучно и захочется культуры в комплекте с историей, то менее чем в часе езды есть Изборск с его впечатляющей крепостью как из средневековой сказки, ну и, конечно, красивый ухоженный Псков с роскошным кремлем и десятком памятников архитектуры, охраняемых Юнеско.

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