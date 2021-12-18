Новогодние поздравления от звёзд и актёров канала ТВЦ

Александр Ковалев:

– Новый год — очень семейный праздник. Поэтому мое пожелание — уделите много внимания своим детям, родителям, друзьям, дарите им много добра и тепла. Позвоните обязательно всем, наполните свою душу добром и любовью. И пусть этот праздник подарит вам эту самую любовь, наполнит вас ею! С Новым Годом! Будьте счастливы и здоровы!

Алексей Колган:

– Я поздравляю всех с Новым годом от нашего шоу «Черный кот»! Желаю всем здоровья, радости, и чтобы никакой черный кот не перебегал вам дорогу! Не забудьте загадать желание под бой курантов! Я каждый год загадываю одно и то же, и оно сбывается!

Татьяна Морозова:

– Поздравляю вас, дорогие зрители! Два прошедших года выдались не простыми, и я желаю вам удачных, счастливых и наполненных здоровьем следующих 100 лет! С наступающим Новым Годом!

Эмилия Спивак (сериал «Доктор Иванов», «Вопреки очевидному» и др.):

– Желаю всем здоровья, радости, способности радоваться, не смотря ни на что! Быть больше рядом со своими близкими людьми, дарить им тепло, время и внимание!

Елена Муравьева (сериал «Некрасивая подружка»):

– Я хочу пожелать всем, прежде всего, здоровья, не терять чувство юмора, оставаться в здравом уме и трезвой памяти, не смотря на все происходящее. Также хотела бы пожелать всем нам открытых границ!

Светлана Тимофеева – Летуновская (сериал «Некрасивая подружка»):

– Поздравляю с наступающим новым годом, желаю душевного равновесия и телесного здравия. Желаю, не смотря ни на что, при любых сложных внешних обстоятельствах, сохранять радость от жизни, от общения. И еще желаю, чтобы в это рациональное время оставалось место для творчества, а творчество, как известно, есть во всем.

Алена Хмельницкая («Березовая роща»):

Сейчас такое время, с одной стороны непредсказуемое и непонятное, с другой, время, когда можно заняться собой. Заглянуть в себя, вспомнить какое-то свое желание, чем хотели заняться, и осуществить это. Может кто-то хотел начать рисовать, кто-то танцевать… Я желаю вспомнить это и обязательно сделать! Желаю нам терпения и здоровья! И радости от жизни, не смотря ни на что!

Елена Захарова («Некрасивая подружка»):

– Дорогие и любимые телезрители, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю в новом году, в первую очередь, здоровья, счастья вам и вашим близким, побольше чудес, чтобы дом был полная чаша, чтобы все ваши мечты сбывались, чтоб ваши близкие и родные вас только радовали. Побольше путешествий и безграничных возможностей и, конечно, большой взаимной настоящей любви!

Дмитрий Ермак («Смерть в объективе»):

– Я поздравляю всех с наступающим Новым годом и хочу пожелать, конечно, здоровья, любви, побольше радостных дней и событий, хорошего настроения. И важно помнить, что мы и сами можем создать себе его, создать прекрасный день. Отличным поводом для этого будет поход в театр, на мюзикл, куда я вас и приглашаю! Здесь вас всегда ждет праздничное настроение!

Артем Алексеев («Таежный детектив»):

– Уважаемые телезрители, я поздравляю вас с Новым годом, желаю вам крепкого здоровья, мира, любви и гармонии вам и вашим близким. Пусть Новый год принесет много счастья и улыбок!

Анастасия Рысева («Что знает Марианна?»):

– Желаю в Новом году самого главного- быть здоровыми! Здоровыми, энергичными, и с огоньком в глазах. Желаю гармонии, еще больше поводов для улыбок и исполнения самых сокровенных желаний!

Екатерина Копанова («Чувство правды»):

– Дорогие земляне – девочки, мальчики, мужчины, женщины, бабушки, дедушки, детки-конфетки, поздравляю вас с наступающим новым годом, желаю вам крепкого здоровья! Пусть новый год принесет много смеха, радости, чтобы у всех было мирное небо над головой, чтобы все были счастливы, чтобы рядом были только любящие и любимые люди, которые вам желают только добра. Пусть все будет хорошо, пусть мечты сбываются и пусть дед мороз исполнит ваше самое заветное желание.

Вероника Пляшкевич («Дверь в прошлое»):

– С наступающим Новым 2022 годом! От всей души и сердца! Пребывайте в радости и любви!

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