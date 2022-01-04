Наталья Сергунина рассказала о поддержке туристических стартапов в Москве

На российском туристическом рынке в 2021 году появилось несколько прорывных цифровых решений. Их представили участники Moscow Travel Factory — городской акселерационной программы для стартапов в сфере туризма и гостеприимства. Как рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, акселератор помогает разработчикам улучшить их проекты, получить обратную связь от экспертов и заключить первые контракты.

«Бесплатное обучение включает занятия, посвященные разным аспектам развития бизнеса. Одновременно участники работают с наставниками, презентуют свои решения на встречах с партнерами проекта — ведущими представителями туриндустрии и смежных сфер. В конечном счете программа направлена на то, чтобы предприниматели смогли вывести на рынок свои перспективные решения и расширить клиентскую базу», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Стриминг без интернета

По итогам Moscow Travel Factory 2021 одним из самых успешных был признан проект, который исключает применение во время туристических экскурсий традиционного радиооборудования. В качестве альтернативы разработчик предлагает установить на смартфон гида специальное приложение, которое превратит его в передатчик. Слушателям также понадобятся гаджеты — телефон или планшет. Они выполнят роль приемников. Еще нужны будут собственные наушники, а рассказчику — гарнитура.

Благодаря новой технологии стриминга аудио от смартфона к смартфону для проведения экскурсии не требуется дополнительное оборудование, подключение к интернету или мобильная связь. Трансляция речи гида происходит в режиме реального времени.

Плюсы использования приложения очевидны: это не только гигиенично (в отличие от приборов массового пользования), но и выгодно для гида и туркомпаний, ведь можно не тратиться на покупку и обслуживание радиооборудования.

Основатель и генеральный директор компании «Турфон» Тимофей Окроев отметил отличную организацию и высокую эффективность Moscow Travel Factory. За время акселератора компания подписала десятки договоров, в том числе с ведущими музеями, круизными компаниями и туроператорами с мировым именем.

«Считаю, что на сегодня Moscow Travel Factory — лучшая площадка для стартапов в TravelTech, которые хотят быстро и эффективно проверить свои гипотезы, получить обратную связь от рынка, обрести ценные партнерства и заложить основу для своего роста и масштабирования», — отметил он.

Онлайн-услуги отелей

Другая компания-финалист Moscow Travel Factory разработала веб-портал для продажи онлайн-услуг отелей. Проект призван не только обеспечить безопасность клиентов благодаря бесконтактной технологии, что особенно актуально в условиях пандемии, но и полностью заменить печатную информационную продукцию в отелях.

«Сервис позволяет гостю воспользоваться всеми услугами отеля, не выходя из номера. Оперативная связь с ресепшен, обслуживание номеров, такси — все в телефоне, ноутбуке или на планшете гостя в любое время суток и любой день недели. Наш проект дает возможность коммуникации на родном языке туриста из любой страны», — пояснил основатель и генеральный директор сервиса 2ROOMZ Сергей Левин.

Проект становится популярным в странах СНГ и Европы. По словам Сергея Левина, благодаря акселератору ему удалось завести много полезных знакомств с крупными игроками туристического рынка, а еще привлечь внимание инвесторов.

«Подача материала, площадки для проведения лекций, координация участников — все было на высшем уровне. Благодаря акселератору у нас появилась уверенность, что мы на правильном пути, ведь наш проект высоко оценили профессионалы рынка. И мы уверены, что энтузиазма, решительности и сил, полученных на Moscow Travel Factory, нам хватит надолго», — заключил Сергей.

Новые технологии гостиничного сервиса

Еще один финалист программы — компания-разработчик образовательной платформы для специалистов сферы услуг. С ее помощью слушатели обучаются качественному гостиничному сервису. Курсы соответствуют профессиональным стандартам, а преподавателями являются эксперты с большим опытом работы. По итогам участники получают государственное удостоверение о повышении квалификации.

«Уровень сервиса в отелях или гостиницах любой категории звездности должен быть на высоте, ведь именно на это в первую очередь обращают внимание туристы. Наша задача — вывести образовательную сферу гостеприимства на новый уровень, популяризировать ее среди молодежи», — рассказала сооснователь проекта Real Skills Ульяна Кибирева.

Ульяна — маркетолог и продюсер с большим международным опытом. В Moscow Travel Factory она пришла с пониманием того, каким хочет видеть свой проект. Реализовать его мешало отсутствие менторской поддержки на старте. По словам девушки, ей хотелось получить мнение экспертов рынка, вспомогательные инструменты и консультации, как грамотно выстроить бизнес.

«Участвуя в программе, я получила гораздо больше, чем ожидала, — поддержку профессионального трекера, содержательные и мотивирующие встречи. Весь процесс обучения был организован на высочайшем уровне, во всем чувствовался безусловный профессионализм команды. Два месяца пролетели как один день, и было искренне жаль на финише расставаться с проектом Moscow Travel Factory», — поделилась она.

Ульяна также рассказала, что акселератор способствовал ее знакомству с новыми партнерами — представителями крупных российских компаний. В настоящее время с ними идут переговоры о сотрудничестве. Также компания Ульяны занялась разработкой платформы микрообразования. Запуск планируется во втором квартале 2022 года.

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