14 октября в «Крокус Сити Холле» Ирина Круг представит новую концертную программу «Подари любовь».

В концерте прозвучат песни на стихи поэта Михаила Гуцериева: «Шанель» (Выдумки в летнем саду), «Промежутки любви», «Ищи не ищи». Выбирая песни сердцем, Ирина Круг переносит зрителя в свой завораживающий мир, в волшебную атмосферу задушевной песни. Обладая чувственным и узнаваемым голосом, теплотой, очарованием, талантом, она надолго оставляет след в сердцах зрителей. Совсем скоро певица преподнесёт своим поклонникам самый долгожданный подарок.

21 октября одна из самых обаятельных и женственных артисток шансона по-русски представит новую песню на стихи Михаила Гуцериева «Огонь забытых мной цитат».

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