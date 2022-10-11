Михаил Гуцериев подарил шоу-бизнесу «Вселенную GM»

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В конце сентября поэт Михаил Гуцериев подарил российскому шоу-бизнесу новую вселенную — «Вселенную GM». Первым супергероем Вселенной стал TSOY (Анатолий Цой), который представил песню на стихи Гуцериева «Покажу паранойю».

Сюрреалистический мир, магические артефакты связаны стихами поэта Михаила Гуцериева и музыкой соавтора этой вселенной, автором идеи, композитором и продюсером проекта DARIS (Дарьи Кузнецовой). Пока держаться в секрете имена следующих героев — артистов российского шоу-бизнеса.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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