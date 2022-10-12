POLINA представит долгожданную работу с поэтом Михаилом Гуцериевым

В начале 2023 года POLINA, обладательница самой престижной в мире музыкальный премии Grammy за совместный трек «Legacy» с репером Eminem, нескольких «золотых» дисков и мировых №1 за треки «Book of Love», «Fade To Love» и «Little Babylon», которые стали хитами в России, представит новую долгожданную работу с поэтом Михаилом Гуцериевым. С нетерпением ждём премьеру песни и клипа.

Напомним, в 2020 году вышла песня «Джанга», которая стала дебютом для творческого дуэта певицы и поэта. Музыку к песни написала POLINA. Любопытно, что первоначально песня была записана на английском языке. «Михаил Сафарбекович послушал английское демо, которое вдохновило его на написание русской версии песни, — рассказывает POLINA. — Я счастлива возможности исполнить песню на его замечательные стихи». Песня «Джанга» была отмечена дипломами телевизионного фестиваля «Песня года 2020».

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