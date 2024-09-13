Ирина Ортман представила релиз «Больше не твоя» в коллаборации с Сашей Борном

За две недели до сольного концерта в Москве — певица, солистка группы «Тутси» Ирина Ортман представила третью коллаборацию с DJ Sasha Born «Больше не твоя».

«Это не первая, но далеко не последняя наша работа с Сашей. В скором времени выходит EP альбом танцевальной музыки, часть из которой будет представлена в Москве на моём сольном концерте. Билеты в продаже — приходите! Будет интересно», — Ирина Ортман.

«»Больше не твоя» — яркая и глубокая песня об отношениях и экологичном выходе из них! Танцевальный трек позволит почувствовать себя по-настоящему свободной личностью!» — Саша Борн.