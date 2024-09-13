РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир музыкиСергей Ростовъ порадовал поклонников новой песней

Сергей Ростовъ порадовал поклонников новой песней

editor
By editor
58
Сергей Ростовъ - я пью наотмашь

Сергей Ростовъ, певец, композитор, продюсер порадовал поклонников новой песней. Автором стихов выступил поэт Михаил Гуцериев. В самом названии песни «Я пью наотмашь» заложено русское начало, русская удаль. Но безрассудство здесь – лишь повод для серьёзного разговора, достигающего исповедальной откровенности.

«Я пью наотмашь» – монолог человека, который готов искренне делиться своим опытом. Он прошёл трудный путь, испытал боль, утраты. Герой осознаёт суету и конечность жизни, пытаясь философски оценить своё прошлое.

Я знаю, что столетия уходят на рассвете,
У длинной жизни мимолётный век.
Две рюмки на погосте — молчаливый образ смерти,
Вершина истины минувших лет…

Несмотря на глубину произведения, музыкальный характер песни «Я пью наотмашь» несёт черты мягкости и лиричности. С первых нот мелодия кажется знакомой и родной. Это впечатление возникает благодаря ритмическому рисунку с партией художественного свиста.

«Песня содержит изрядную долю благородной грусти, – рассказывает Сергей Ростовъ о своей новой работе. – Она построена на контрасте музыки и лирики. Незабываемые стихи в стиле классического декаданса в сочетании с кантри дают эмоцию, сопоставимую с «My way» Фрэнка Синатры».

Песня «Я пью наотмашь» – яркий пример гармоничного сочетания строфы и музыкальной фразы. Стихи словно сами ложатся на мелодию. Это свойство не раз отмечали многие композиторы, авторы музыки к стихам Михаила Гуцериева: Игорь Крутой, Виктор Дробыш, Дарья Кузнецова, Сергей Ревтов. Широкий мелодический диапазон позволяет произведениям поэта быть востребованными композиторами разных школ и поколений.
Современная авторская песня – жанр, в котором работает Сергей Ростовъ – включает мотивы русского шансона, городского романса и даже кантри. Стиль исполнителя находит отклик в душе слушателей: музыкант неоднократно становился лауреатом музыкальной премии «Шансон года», участвовал в марафонах «Ээхх, Разгуляй!» и других фестивалях. Стоит отметить, что уникальность звучания и яркая аранжировка песен исполнителя – заслуга студии «Союз Продакшн», на счету которой не один десяток известных хитов в стиле шансон.

Сергей Ростовъ сам пишет тексты для многих своих песен. Но, однажды, вдохновившись поэзией Михаила Гуцериева, он предложил поэту творческий союз, в копилке которого сегодня уже ряд замечательных песен, полюбившихся многомиллионной аудитории: «Три слова на салфетке», «Кто любит меньше – тот умней», «Пусть мне уже за 50».

Как музыкант, Сергей Ростовъ не раз в интервью отмечал мелодичный звуковой строй в произведениях поэта, при этом отдавая должное уникальной лаконичной форме глубоко философских размышлений Михаила Гуцериева. По мнению Сергея Ростова, именно в этом он видит преемственность поэта в творческом наследии великого Омара Хайяма.

«Это не смех и не слёзы, не цинизм, не сострадание, а просто тонкое понимание многослойности жизни, её противоречивости и неизбежности финала, – оценивает Сергей Ростовъ произведения своего соавтора. – Я чувствую и понимаю его стихи: здесь и опыт прожитых лет, след потерь и обретений. Здесь отпечаток рутины и поэтически яркое выражение восторга от творчества… Браво!»

Предыдущая статья
«Зодчие» отметят выход нового альбома хулиганским концертом
Следующая статья
Ирина Ортман представила релиз «Больше не твоя» в коллаборации с Сашей Борном

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru