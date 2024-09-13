Сергей Ростовъ порадовал поклонников новой песней

Сергей Ростовъ, певец, композитор, продюсер порадовал поклонников новой песней. Автором стихов выступил поэт Михаил Гуцериев. В самом названии песни «Я пью наотмашь» заложено русское начало, русская удаль. Но безрассудство здесь – лишь повод для серьёзного разговора, достигающего исповедальной откровенности.

«Я пью наотмашь» – монолог человека, который готов искренне делиться своим опытом. Он прошёл трудный путь, испытал боль, утраты. Герой осознаёт суету и конечность жизни, пытаясь философски оценить своё прошлое.

Я знаю, что столетия уходят на рассвете,

У длинной жизни мимолётный век.

Две рюмки на погосте — молчаливый образ смерти,

Вершина истины минувших лет…

Несмотря на глубину произведения, музыкальный характер песни «Я пью наотмашь» несёт черты мягкости и лиричности. С первых нот мелодия кажется знакомой и родной. Это впечатление возникает благодаря ритмическому рисунку с партией художественного свиста.

«Песня содержит изрядную долю благородной грусти, – рассказывает Сергей Ростовъ о своей новой работе. – Она построена на контрасте музыки и лирики. Незабываемые стихи в стиле классического декаданса в сочетании с кантри дают эмоцию, сопоставимую с «My way» Фрэнка Синатры».

Песня «Я пью наотмашь» – яркий пример гармоничного сочетания строфы и музыкальной фразы. Стихи словно сами ложатся на мелодию. Это свойство не раз отмечали многие композиторы, авторы музыки к стихам Михаила Гуцериева: Игорь Крутой, Виктор Дробыш, Дарья Кузнецова, Сергей Ревтов. Широкий мелодический диапазон позволяет произведениям поэта быть востребованными композиторами разных школ и поколений.

Современная авторская песня – жанр, в котором работает Сергей Ростовъ – включает мотивы русского шансона, городского романса и даже кантри. Стиль исполнителя находит отклик в душе слушателей: музыкант неоднократно становился лауреатом музыкальной премии «Шансон года», участвовал в марафонах «Ээхх, Разгуляй!» и других фестивалях. Стоит отметить, что уникальность звучания и яркая аранжировка песен исполнителя – заслуга студии «Союз Продакшн», на счету которой не один десяток известных хитов в стиле шансон.

Сергей Ростовъ сам пишет тексты для многих своих песен. Но, однажды, вдохновившись поэзией Михаила Гуцериева, он предложил поэту творческий союз, в копилке которого сегодня уже ряд замечательных песен, полюбившихся многомиллионной аудитории: «Три слова на салфетке», «Кто любит меньше – тот умней», «Пусть мне уже за 50».

Как музыкант, Сергей Ростовъ не раз в интервью отмечал мелодичный звуковой строй в произведениях поэта, при этом отдавая должное уникальной лаконичной форме глубоко философских размышлений Михаила Гуцериева. По мнению Сергея Ростова, именно в этом он видит преемственность поэта в творческом наследии великого Омара Хайяма.

«Это не смех и не слёзы, не цинизм, не сострадание, а просто тонкое понимание многослойности жизни, её противоречивости и неизбежности финала, – оценивает Сергей Ростовъ произведения своего соавтора. – Я чувствую и понимаю его стихи: здесь и опыт прожитых лет, след потерь и обретений. Здесь отпечаток рутины и поэтически яркое выражение восторга от творчества… Браво!»