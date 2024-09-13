«Лайк»: Юлия Беретта рассказала о новой песне в стиле блюз

Еще одна авторская работа, теперь уже в стиле блюз, от популярной певицы и актрисы — Юлии Беретты. Композиция «Лайк» получилась у Юлии невероятно женственная и сексуальная.

«Современная история любви, где девушка проживает свою жизнь больше в соцсетях чем в реальности. Познакомившись с молодым человеком, она требует от него внимания именно там, стимулируя своими фотографиями. У нее в ленте нет никаких ни нравоучений, ни цитат, ни красивых видов природы!

Она лишь фокусирует своего зрителя на своем теле, принимая свои формы такими какие есть. Как и все девушки она тоже хочет замуж, но ей достаточно мужского внимания просто в виде лайка. Поэтому несмотря ни на что она счастлива. Тема песни раскрывает проблемы нашей сегодняшней действительности, когда многим представителям не только женского пола, но и мужского важнее не быть, а всего лишь казаться. Ироничный блюз с нотками грусти от того, что мир именно таков», — рассказала о своём новом авторском проекте певица.

Музыка в стиле блюз. В записи участвовали: духовая секция, саксофон соло, барабаны, бас, гитара, рояль и синтезатор.