Ирина Слуцкая, многократная чемпионка Европы и мира по фигурному катанию: «Под шелест волн и романтичные закаты»

— День святого Валентина — праздник, к которому мы долго привыкали. Благодаря нашей молодежи мы следуем тем тенденциям, которые зарождаются в нашей стране, переходя из других стран. Я положительно отношусь к 14 февраля. Это лишний раз сказать своим близким людям, что ты их любишь, хотя лично у нас это в обиходе каждый день.

Мне кажется, маленькие милые подарки в виде сердечек всегда актуальны и в любом случае это повод прекрасно провести вечер со своими любимыми, устроить романтическое свидание. Тем более атмосфера города говорит сама за себя, все кафе и рестораны красиво украшены. Я вообще люблю праздники, тем более, когда они такие теплые. Пусть кто-то говорит, что это не наш праздник. Кому не нравится, пусть не празднует, а так всегда приятно видеть влюбленных людей на улице, которые обнимаются, целуются, от них веет любовью и добротой.

Самый необычный День святого Валентина у меня был в 2018 году, когда Алексей сделал мне предложение, именно на 14 февраля. Это было совершенно неожиданно, романтично и, конечно, это запомнилось на всю жизнь. А лучший подарок — обручальное кольцо, которое будущий муж в этот же день на меня надел. Он так волновался и переживал из-за того, что я ему не сразу сказала «да». Но тем не менее был решителен: «Ты всё равно моя, никуда не денешься». С тех пор кольцо всегда со мной, я его не снимаю уже четыре года.

Идеальное место, чтобы отметить День святого Валентина? Любое, где тепло, шелест волн, красивые закаты, тишина, спокойствие. Здорово, когда мы со всей семьей вместе, рядом любимые дети, но, конечно, очень романтично на несколько дней и уединиться.

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