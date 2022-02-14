Ирина Безрукова, российская актриса: «Театр — идеальное место для свидания»

— День святого Валентина — замечательный повод для романтического свидания. Какое для него идеальное место? Да любой уголок планеты Земля! Главное, чтобы были Он и Она. Хотя не мало романтики и в Космосе, наверное, на МКС, например…

Это может быть и совместная прогулка на лыжах, и зажигательная кубинская вечеринка в пабе, и поход в оранжерею. Думаю, нужно быть изобретательнее и не использовать избитый набор: кафешка-киношка. Хотя если отличный фильм — почему бы и нет? Одно из лучших мест для свидания — театр. Девушки очень любят спектакли. Если у вас нет средств на Большой театр, или вы не успели купить билеты на хорошие места — не отчаивайтесь, в Москве более 120 театров. Это мюзиклы, драматические спектакли, концерты ко Дню влюбленных. Девушки будут впечатлены, так как мужчины по своей инициативе не так часто ходят в театр или на романтичные концерты и их жест будет оценен точно.

Приходите к нам в Московский Губернский театр. Выпейте по бокалу шампанского в буфете, посмотрите хороший спектакль. Поднимите себе и своей половинке настроение. Ведь не обязательно на Мальдивы девушку вести ради идеального свидания. Поверьте!

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