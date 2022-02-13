Певица Варвара выдала дочь замуж

Дочь этно-исполнительницы, 20-летняя Варвара Сусова, вышла замуж за одноклассника. Сейчас молодожены находятся в свадебном путешествии на Сейшельских островах.

Событие произошло в минувшие выходные в Москве. Роспись прошла в историческом зале Грибоедовского ЗАГСа, а само торжество — в ресторане «Турандот». На празднике присутствовали только близкие родственники и друзья – всего около 70 человек.

Утро невесты началось в родительском доме, где мама помогала ей собраться.

— Я не ожидала, что это событие окажется таким глубоким и трогательным, — признается певица. – Весь день не могла сдержать слёз, хотя очень старалась. Оказывается, свадьба любимой и единственной дочки — это что-то совершенно невероятное, это невозможно ни с чем сравнить. До сих пор не могу прийти в себя. Теперь моя Варя – взрослая женщина, создавшая собственную семью, и я так за нее счастлива!

История любви Вари и Алексея началась 6 лет назад еще в школе – они были одноклассниками. После школы вместе поступили в Высшую школу экономики, которую скоро заканчивают. Вместе с обучением оба влюбленных параллельно работают финансистами-аналитиками в крупных компаниях. О том, что они помолвлены, Варя призналась родителям через несколько дней после предложения, когда они вместе с женихом пришли к ним домой, и Алексей попросил руки дочери у ее отца — Михаила.

Подготовка к свадьбе совпала с экзаменами, и организовать самое важное событие в жизни ребятам помогали помощники из свадебного агентства. Однако, не смотря на занятость, Варя и Алексей контролировали весь процесс.

Платье невеста выбрала у итальянского дизайнера – такое же нежное как она сама, и была похожа в нем на юную Джульетту. А длинные светлые локоны и лаконичное украшение для волос великолепно дополнили образ. В руках девушка держала букет из белых роз. Для украшения зала также были выбраны цветы светлых оттенков. Само помещение было украшено во Флорентийском стиле. Подружки невесты были одеты в однотонные наряды в едином стиле, а друзья жениха — в одинаковые костюмы. Сама невеста в процессе празднования переоделась в более удобные платье и туфли. Второй наряд был также белым, и не менее романтичным, чем предыдущий.

Торжество началось с фильма, посвященного родителям, который смонтировали сами молодожены, чем растрогали всех гостей до слез. Не обошлось и без музыкальных подарков – певица Варвара вместе с сыном Ярославом, братом невесты, исполнили несколько дуэтных песен из проекта «Две звезды. Отцы и дети», который сейчас идет на Первом канале. Друзья пары тоже не остались в стороне, и помогли жениху и невесте исполнить танцы, посвященные друг другу, и сочиненные самостоятельно.

Торт был сделан по специальному заказу – белый трёхъярусный красавец с украшением в виде белоснежной летящей вуали, собранной с одной стороны. Была необычной и подача – официанты вывезли его, окруженным жидким дымом.

По словам певицы Варвары, мамы невесты, праздник получился потрясающим. Не смотря на то, что среди гостей было много молодежи, довольными остались все, включая бабушек и дедушек. Бабушка Вари даже пыталась вместе с юными девушкам поймать букет невесты.

На следующий день Варя и Алексей улетели на Сейшельские острова, где сейчас проводят медовый месяц.

Стоит отметить, что оба ребенка Варвары – и Варя, и Ярослав, рано создали семьи. Старший Ярослав женился в 22 года, Варя вышла замуж в 20.

— Вообще я настороженно отношусь к ранним бракам. Но и Ярослав, и Варя осознанно сделали свой выбор и проверили свои отношения, прежде чем оформлять их официально, — признается артистка. – А мы с мужем довольны их выбором! Наша семья стала еще больше, наши дети счастливы, и это главное! Конечно, мне пока непривычно, что наша Варя больше не будет жить с нами, но ее ждет новый чудесный период, своя собственная семья. Я желаю доченьке, чтобы их совместная жизнь была счастливой, брак был крепким и надежным!

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