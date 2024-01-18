Ироничный детектив «Престиж» – история о том, когда алиби есть у всех и нет ни у кого…

Элитный поселок глазами прислуги, одно убийство няни и 11 подозреваемых — уже скоро в одном сериале встретятся Ирина Розанова, Любовь Толкалина, Юлия Снигирь, Анна Уколова, Илья Любимов, Аскар Ильясов, Вера Кинчева, Настасья Самбурская и Ирина Дубцова. Представляем трейлер ироничного детектива «Престиж» об изнанке мира роскоши и богатства, который заставит сомневаться: доверяете ли вы своей няне? Даже если няни у вас нет…

Режиссером совместного проекта START и СТС выступил Сергей Сенцов («1703»). Премьера первой серии состоялась летом на фестивале «Пилот», а в сентябре гостям «Нового сезона» в Сочи показали два эпизода проекта. Критики успели назвать «Престиж» «идеальным осенним детективом», который «интригует мистической атмосферой и героями» и «не раз удивит зрителей».

В день премьеры подписчикам онлайн-кинотеатра START будут доступны также две серии, далее эпизоды будут выходить раз в неделю по четвергам до конца марта.

По сюжету, поселок «Престиж» — место для избранных. Здесь живут чиновники, топ-менеджеры, оперные дивы со своими семьями и прислугой. Привычное существование поселка прерывает убийство няни семьи Филимоновых (Любовь Толкалина, Илья Любимов). Оно заставляет соседей с подозрением смотреть друг на друга и задаться вопросом: так ли безупречны те, кому они доверяют самое дорогое –– своих детей. В ходе расследования, которое начинает «королева местной полиции» Елизавета Егоровна (Ирина Розанова), становится ясно, что свои тайны и мотивы для убийства есть абсолютно у каждого обитателя «Престижа».

Ирина Розанова считает, что сюжет «Престижа» недалек от реальности:

«Все, что есть в нашей страшной сказке, есть и в жизни. Ничего не меняется: всегда были предательства, измены, люди во все времена надевали на себя маски, и так в них и ходят. Пойди догадайся, какая там правильная, одну маску снял, вторую надел — вот об этом наша картина».

«Мне кажется, в закрытых поселках люди варятся в своих сообществах, нередко становясь заложниками этого замкнутого круга. Другое дело, что коттеджные поселки в нашей стране — это веяние достаточно молодое, можно сказать, вот только сейчас пошли первые поколения, которые провели детство за забором, пусть даже и очень дорогим», — рассуждает Илья Любимов, сыгравший главу дома Филимоновых.

«Мне кажется, жителям этого поселка очень скучно, — говорит исполнитель роли IT-гения Камиля Аскар Ильясов. — Камилю точно скучно. Это интересно играть: парень из обычного города или поселка с окраины, который смог стать успешным айтишником и вдруг уже в 30 живет в компании очень богатых людей. Он, конечно, здесь белая ворона. А от скуки хочется нарушать правила».

Важную роль в сериале играет визуальная составляющая образов героев и локаций, в которых они существуют. В центре сюжета три дома — Филимоновых, Гараевой и Алымовых. По словам художника-постановщика Тимофея Рябушинского одной из главных задач было создать контраст между особняками и отразить в них характеры хозяев. «Так, дом Эльвиры и Камиля Алымовых (Юлия Снигирь и Аскар Ильясов) призван символизировать внутренний покой, единение с природой и аскетизм — героиня Юлии Снигирь увлекается различными духовными практиками. У Анны Гараевой, оперной дивы, которую сыграла Ирина Дубцова, дом похож на храм искусств или музей. С ними ярко контрастирует дом Филимоновых (Илья Любимов и Любовь Толкалина). Построенный в викторианском стиле особняк этаких русских лордов с аристократическими замашками», — поясняет Тимофей Рябушинский.

Любовь Толкалина призналась, что роль в «Престиже» далась ей непросто:

«Такую меня зрители не видели точно. Когда возвращалась после смены домой и рассматривала себя в зеркале лифта, думала: кто эта женщина? Женщина-струна, женщина-инквизитор, женщина, всю ткань и полотно жизни превращающая в букву закона? Не знаю, что она пережила, почему выбрала такую манеру общения с семьей, когда все регламентировано, подписано, завизировано, на все поставлена печать. И любовь по расписанию, и нежность отпускается по унциям, — рассказывает Любовь Толкалина. — Я не представляла себе, что когда-нибудь в кино у меня будут такие укладки и макияж с черными подведенными глазами. Это Сережа Сенцов предложил сделать мой образ в стиле агрессивной сексуальности».

Актриса Юлия Снигирь сыграла адепта медитаций и духовных практик:

«У Эльвиры мерцающее сознание трехлетнего ребенка, заполненное цитатами Садхгуру и лекциями про ЗОЖ. Но мне кажется, все это от одиночества. У дома ее жизни есть только фасад, а внутри он пуст, и в этом ее драма».

Вера Кинчева призналась, что изначально хотела сыграть персонажа Юлии Снигирь — хозяйку дома, в котором работает няня в исполнении Веры:

«Эльвира вся на медитациях, на дзене, при этом сразу понятно, что на самом деле она — темная лошадка. Очевидно, что там есть лютый бэкграунд. Туда интересно было бы копнуть. В моей героине — няне Таисии — разбираться было не менее интересно, но тут без спойлеров не расскажешь».

Для своего персонажа Вера Кинчева использовала некоторые предметы из личного гардероба. А Настасья Самбурская «подарила» своей героине колоду карт:

«На читку я пришла с картами таро, поскольку в то время увлеклась ими, и говорю режиссеру: давайте кинем карты, посмотрим, что и как у нас будет с проектом. От авторов поступило предложение карты взять на площадку. Сейчас я таро забросила, но на тот момент образ сложился».

Фото — онлайн-кинотеатр START